Dekletom nič jasno, Laura ob novi kandidatki kar bruhala od jeze

Želi si mirno

Laura je kar bruhala od jeze, ko je prišla Tjaša. FOTO: Pop TV

, ki v šovu išče sanjsko žensko, je delil vrtnice. Brez nje je ostala, ki se je morala posloviti in oditi domov. Je pa pokazal naklonjenost., s katero sta se tudi strastno poljubila . Preostale so bile ob njeni vrnitvi z zmenka zelo negativne do nje. Presenečene so bila tudi ob prihodu nove kandidatke, ki je v resnici Gregorjeva najboljša prijateljica in mu je prišla na pomoč, da bo izbral pravo. »Tjaša točno ve, kdo sem in kaj iščem.« Zaupal ji je, da se je z nekaterimi res dobro ujel: »Res so super punce.«Tjaša se je tega zelo razveselila, jo je pa prosil, da jih dobro spremlja in opozoril, na katere naj bo še posebej pozorna, saj ne ve, katere so prišle samo zaradi promocije. »Verjamem, da si želi toplo osebo, s katero si bo lahko ustvaril družino, da bo prenašala vse njegove muhe, da bo imela veliko potrpljenja. Vem pa, da si želi mirno žensko, ker mi je pred šovom omenil, da mora biti veliko manj glasna od mene.«