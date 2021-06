Dekleta so ga jahala, Gregor reševal odprta vprašanja (FOTO)

Razčiščevanje odprtih vprašanj

Polonina agresija je za Gregorja resna stvar. FOTO: Pop Tv

S Pio. FOTO: Pop Tv

V šovu Sanjski moški so bila dekleta pred prav posebno preizkušnjo. Tako jih jepovabil na kavbojsko zabavo. Dekleta so morala jezditi na mehanskem biku, nekatera bolj, druga manj uspešno. Ob tem pa so morala žogico metati v slike konkurentk in čimveč tarč so zadela, več časa so imele z Gregorjem.A sproščeno druženje vsem ni prineslo veliko zadovoljstva, saj je Gregor želel razčistiti vprašanja, ki ga mučijo.Gregor je namreč želel izvedeti, kako bi bilo videti reševanje sporov med njim in. Polona pa je bila brutalno iskrena: »Če bi se jaz skregala s fantom, bi bilo to nekaj povsem drugega, ampak z ljudmi, ki me ne poznajo, pa seveda znorim.« Kar pa Gregorju ne bo ravno všeč, saj je ocenil, da je Polonina agresija resna stvar in take stvari zanj niso sprejemljive.Nato se je na pogovor na samo s Sanjskim moškim odpravila. Gregor je poudaril, da želi, da je odprta in iskrena in ne da vse obrne na hec. In Nina je dejala: »Hočem pokazati, da sem lahko tudi resna, ampak seveda sem se vmes malo pohecala.« Gregor je pogovor namreč zaključil z besedami: »Hvala lepa za ta pogovor. Bilo je mučno.« In Nina je zaključila, da bi lahko bil ta pogovor zanjo usoden.Nato je na zmenek Gregor odpeljal še. Zanimalo ga je, zakaj je v zadnjem času slabe volje, a Pia je dejala, da to ni res. A je razložila, da se resnično težko odpre moškemu. Omenila je tudi, da ima za sabo težko zvezo z nasiljem. A zaključila je, da jo veseli, da sta na koncu z Gregorjem rešila vsa odprta vprašanja in lahko gresta naprej.