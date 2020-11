Dekleta jih zaman vabijo na ples

Fantje raje igrajo kot plešejo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Mogoče pa presenetimo vse in na koncertu ob 15. obletnici skupine vendarle tudi zaplešemo.

Fantje iz skupine Zvita feltna so pri slovenskih poslušalkah zelo priljubljeni. A če po eni strani osvajajo s svojimi skladbami in videzom, po drugi niso ustvarjeni za ples. Zato ob skladbah Zvite feltne, ob katerih je težko stati, plešejo drugi. Članom skupine plesni podij namreč ni ravno domači teren. Ker je ob ritmih, kakršni so njihovi, težko ali nemogoče stati pri miru, fantom pa se, kot v šali pravijo, zapletajo noge, je bilo treba poiskati drugačno rešitev. Četverica se je tako domislila, da na ples povabi dekleta! Slednja plešejo, sami pa igrajo in prepevajo. Moči so tako že v drugo združili s plesalkami Plesnega društva Mavrica iz Sežane, kar ni naključje. Dekleta namreč najraje plešejo prav na glasbo Zvite feltne, zato so že prejšnje leto fante povabile k sodelovanju in nastal je plesno-glasbeni video za pesem Kraljica. Tokrat pa so se punce odločile, da sestavijo koreografijo za najnovejšo skladbo Zvite feltne Diamant.V novem videu tako sodeluje več kot 50 plesalcev različnih starostnih skupin., bobnar Zvite feltne, ki velja tudi za najboljšega plesalca v bendu, nam je o sodelovanju povedal: »Vedno se radi odzovemo, ko nas pokličejo punce iz Mavrice. Snemanje z njimi je izredno zabavno, še posebno se nasmejimo, ko nas poskusijo naučiti kakšen plesni gib. Takrat šele spoznamo, kako štorasti smo v resnici.« Matic nam je v smehu povedal tudi, da so se dogovorili, da plesne vložke članov benda izpustijo iz kadrov. Punce jih sicer že nekaj časa vabijo tudi na plesne vaje, a za zdaj še vedno neuspešno. »Mogoče pa presenetimo vse in na koncertu ob 15-letnici skupine vendarle tudi zaplešemo,« je še povedal Matic. Kot kaže, so fantje čas korone izkoristili za potenje nog v plesnih ritmih in učenje plesnih korakov.