Dejan že 30 let predan glasbi

Pri štirih letih sem začel igrati bobne. No, s kuhalnico sem udarjal po piskrčku,« nam v smehu pove Dejan Mastnak, ki je odraščal v glasbeni družini, saj je njegov oče igral trobento in bobne v ansamblu, ki je veliko nastopal v tujini. »Dobro se spomnim, kako sva z mamo nekoč čakala očeta, ki je igral na veselici, da smo zjutraj skupaj šli domov,« pravi Mastnak, danes harmonikar pri Okroglih muzikantih, ki se jim je pridružil pred dvema letoma. Za seboj ima bogato, več kot 30-letno glasbeno pot. »Starši so me že zgodaj vpisali v glasbeno šolo v Žalcu, na klaviature. Ko ...