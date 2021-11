Dejan Krajnc priznal: V grlu se je pojavil en manjši cmok (VIDEO)

»Najvišja zgradba v Sloveniji, najvišji dimnik v Evropi in sedmi najvišji raufnk na svetu je osvojen. To je bilo doživetje, ki ga ne bom pozabil nikoli v življenju. Hvala, Branko Povše, da ste mi omogočili, da sem v sklopu vzdrževalnih del tudi sam prispeval svoj delež k akciji. Poleg vsega lepega smo namreč med vzponom namestili na dimnik tudi zlato kolo, v čast uspehom Primoža Rogliča, po spustu pa odprli še znamenje v poklon Janji Garnbret,« je v soboto, 13. novembra, širni javnosti svoj podvig razkril poskočni Dejan Krajnc, ki je še enkrat dokazal, da se mu res nenehno nekaj dogaja. Vse skupaj mu je omogočil Brane Povše, predsednik Planinskega društva Celje Matica, alpinist in gorski reševalec, saj sicer plezanje na dimnik ni dovoljeno.

S plezalno ekipo FOTO: Facebook

»Dostop do dimnika je izjemno dobro zavarovan in se do tja ne da priti kar tako. Je pa Povše uredil čisto vse in priskrbel tudi vsa potrebna dovoljenja, tako da smo imeli vse potrebno za vzpon, ki je potekal v sklopu vzdrževalnih del. Z njim sem prišel v stik po naključju in mu zaupal, da si enkrat želim tja gor. Rekel mi je, da me bo obvestil takoj, ko bo naslednja akcija, in bom lahko šel zraven, če bom pomagal pri vzdrževalnih delih. In seveda sem bil takoj za,« nam je zaupal Krajnc. Vzpon je trajal približno uro in 15 minut, občutki pa so bili, kot nam je opisal, nori. »Prisotnega je bilo ravno prav adrenalina, bil sem naravnost vzhičen. V resnici smo šli samo gor, se na vrhu fotografirali, jaz pa sem ob tem zapel še svojo pesem Nenormalno lepo, ki je bila več kot primerna, ker je bilo res lepo. Potem pa smo se vrnili na trdna tla,« nam je občutke opisal Krajnc, ki več kot očitno nima nobenega strahu pred višino.

Še malo! FOTO: Facebook

»To pa res ne, saj sem bil tudi že na bungee jumpingu, skočil sem iz letala in se s padalom spustil z Vogla. Skratka, vse, kar je adrenalinskega, me privlači. Ampak priznam, da me je bilo pred vzponom majčkeno vendarle strah in v grlu se je pojavil en manjši cmok. A samo dokler se nisem prijel za lestev in se začel vzpenjati. Potem sem se brez težav povzpel do vrha,« nam pove Krajnc. In doda, da so imeli srečo z vremenom, saj ni bilo niti premrzlo niti prevroče, pa tudi razgled je bil fenomenalen. Pa bi podvig še kdaj ponovil? »Seveda, takoj zdaj, če bi lahko,« pravi. A je vendarle najraje na trdnih tleh, na odru, če je le mogoče.

Priznam, da me je bilo pred vzponom majčkeno vendarle strah in v grlu se je pojavil en manjši cmok.

»Oder je moja največja strast in zelo se že veselim decembra. Upam, da bodo razmere dopuščale, da bomo lahko izvedli kakšen nastop. Skoraj zagotovo pa bomo z mojim Dejan dogaja bandom za silvestrovo igrali v Kočevju, še prej, 17. decembra, na moj rojstni dan, pa bo izšla nova narodno-zabavna skladba, v kateri bodo peli tudi moji starši,« nam je razkril poskočni Dejan, ki je dokazal, da ne blefira, temveč si resnično veliko upa. Tudi splezati na vrh trboveljskega dimnika, kar je podvig, ki je omogočen le redkim izbrancem, običajno vrhunskim plezalcem. Med njimi sta bila nedavno tudi naša zlata olimpijka Janja Garnbret in predsednik vlade Janez Janša.