Ekipa glasbeno-razvedrilne oddaje Japajade šov se v teh dneh že intenzivno pripravlja na novo, jesensko sezono, v kateri bodo po kmetih, ki smo jih spoznali v prvi sezoni, predstavljali uspešne in inovativne slovenske kmetice. Interes je izjemen, saj so prejeli kar 60 prijav, med temi pa bodo zdaj izbrali tiste, ki se bodo pomerile v jesenskem šovu. Izžrebana Suzana Kmete, ki so sodelovali v prvi sezoni, pa so ustvarjalci oddaje povabili na enodnevni izlet. Udeležili so se ga Domen Benčina s kmetije Pr' Birtovih v Prešnici pri Kozini, ki sta ga spremljala žena Saša in komaj trimesečna hči Vi...