Dejan Vunjak o pokojnem očetu Brendiju: »Še vedno ne mine dan, da ne bi pomislil nate«

Že štirinajsto leto mineva, odkar je umrl eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov Branko Jovanović Vunjak – Brendi. Brendi je napisal nekatere najlepše slovenske pesmi ter sodeloval z največjimi glasbenimi imeni. Umrl je 19. junija 2011, ko mu je po nastopu v Lipici odpovedalo srce. Težave s srcem pa naj bi imel že nekaj dni pred nastopom.

Pevčev sin Dejan Vunjak, ki nadaljuje njegovo poslanstvo, je na družbenih omrežjih s sledilci delil ganljiv zapis o očetu.

»Danes mineva 14 let, odkar si zadnjič prepeval in razveseljeval. Še vedno ne mine dan, da ne bi pomislil nate. Ali zaradi glasbe, življenja, odnosov, misli, modrosti, starševstva ali pa, ker me kdo ustavi na ulici, veselici in mi pove zgodbo o vajinem srečanju in svojem spominu nate … Zgodbe so vedno lepe in vedno znova sem ponosen nate. Bil si in ostal boš velik … Legenda.«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Brendi največja legenda vseh časov kralj slovenske glasbe zmeraj sem si želel na njegov koncert na žalost nisem uspel. Naj počiva v miru.«, »Velika izguba za glasbo. Bil je legenda.«, »Vedno bo v naših srcih in z glasbo bo živel naprej.«, »Legenda slovenske glasbe«, »Dejan s tem se pa strinjam.«

