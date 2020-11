Dejan Krajnc ima novo

Z Darjo Gajšek in Blažem Švabom so posneli še zadnje oddaje Slovenski pozdrav. FOTO: RTVS

Ne gre za kakšno brhko mladenko, temveč za ljubezen na štirih kolesih.

Ker časi glasbenikom trenutno niso naklonjeni, saj vse od marca nastopov zanje ni, se je moral tudi, poskočni muzikant, v minulih mesecih znajti po svoje. Ker s Poskočnimi nimajo nastopov, se preživlja s poučevanjem klarineta v Laškem, Mariboru in Bohinju, v Mariboru pa ima tudi delavnico za male umetnike.Kar pomeni, da po Sloveniji še vedno prevozi veliko kilometrov. Zdaj pa se je pohvalil, da ima novo ljubezen. A ne gre za kakšno brhko mladenko, temveč za ljubezen na štirih kolesih.Pred dnevi je namreč prevzel ključe novega rdečega lepotca, forda pume v avtohiši Rajh v Prekmurju, v katerem bo Dejan opazen že od daleč. Ne le zaradi rdeče barve, ampak tudi napisa na njem, da pumo vozi poskočni Dejan. Sicer pa je rdeča barva zanj pravšnja, saj simbolizira strast in energijo. Takšen, energičen, pa je tudi Dejan.težkim časom. In tako je tudi prav. Poskočni muzikanti so bili pred dobrim mesecem spet skupaj vsaj v Begunjah, kjer so v Avsenikovi gostilni z ekipo Slovenskega pozdrava posneli še nekaj poslovilnih oddaj. Ob tem so zapisali: »Pravijo, da lepi trenutki hitro minejo. Pravijo, da je čas, preživet z dobrimi ljudmi, nekaj najlepšega. Ena takšna lepa zgodba je bila tudi oddaja Slovenski pozdrav, ki se po sedmih letih in štirinajstih sezonah poslavlja. Neskončno smo hvaležni, da smo lahko bili del te zgodbe. O njej bomo pripovedovali našim vnukom, in to z iskrico v očeh. Hvala vsem, ki ste bili z nami vsak petek, in hvala vsem, ki ste bili zaradi te oddaje z nami po vsej naši čudoviti Sloveniji. Naj živi slovenska glasba.«Oddaje bodo torej na sporedu še do konca leta, in prav v njih so se po svoje kalili in si pridobili naklonjenost poslušalcev tudi Poskočni muzikanti. Še posebno je izstopal Dejan – zaradi svoje frizure, irokeze, ki je postala njegov zaščitni znak, podobno kot so to njegove tetovaže, na katere je ponosen, občasno pa si je nadel še suknjič v precej vpadljivem vzorcu. Dejanu so ob objavi, da je prevzel ključe novega avtomobila, številni zaželeli veliko sreče pri vožnji, in to mu želimo tudi mi.