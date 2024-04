Dejan Dogaja ni dolgo premišljeval. Ima ljubezenski tatu

Energični glasbenik Dejan Dogaja sicer ne nosi več svoje prepoznavne pričeske, jo bodo pa, kot kaže, zamenjale tetovaže. Teh ima Laščan kar 25, nedavno pa si je omislil novo na levi roki. »Tam imam sicer že predzadnji tatu. Od njegovega nastanka je minilo nekaj časa, potem pa se mi je zazdelo, da je treba zapolniti prostor, in to se mi je zdelo pravo mesto za podobo mojega dekleta Kiare in mene,« pravi glasbenik.

Te dni ga pogosto sprašujejo, zakaj si je dal vtetovirati podobo svojega dekleta. »Zakaj pa ne? Sem človek momenta, in ko se za nekaj odločim, to naredim. Tatu s podobo punce se mi zdi zelo lepa in romantična stvar,« pove Dejan. Pri tetovažah mu je všeč, da imajo zgodbo ali pomen. Kljub temu da ima zdaj 26 tetovaž, si bo zagotovo omislil še katero. »Imam ogromno idej in želja. Ko enkrat začneš, pogosto ni konca. Meja pa vendarle mora biti, nikoli se ne bi denimo odločil za potetovirano glavo ali kaj podobnega,« še pove glasbenik, ki ima kar precej drugih tatujev s podobami žensk.

Potrudil se je Miha Ornik.

»Tetovaže z njihovimi podobami so lepe, lepe pa so tudi na ženskah. Nič nimam proti, če ima tudi ženska kakšen tatu. Ne strinjam se z rekom, da na ferrarija ne daš nalepke. Zakaj ne, če je tako še lepši? Tudi na ženski je tetovaža lahko lepa,« doda. Zadnjo tetovažo je zanj ustvaril mariborski mojster Miha Ornik. Dejan ga ni izbral zgolj zato, ker je priznan in zelo zaseden, temveč tudi zato, ker bo letos igral na Ornikovi poroki.

»Miha, ki dobro pozna moje navdušenje nad tetovažami in tudi moje tetovaže, mi je dejal, da moram imeti vsaj en njegov tatu, preden se bo poročil. Tako sva se odločila in dogovorila, da mi novega naredi on,« razkrije glasbenik, ki je bil pri Orniku v studiu sedem ur, vmes sta pojedla tudi kosilo, zaigrala tekmo namiznega nogometa in spila pivo.

»Bilo je zabavno in vsekakor bi še ponovil,« je navdušen energični Laščan, ki pravi, da čeprav je navdušen nad tetovažami, poguma, da bi sam ustvaril katero, ne bi zbral nikoli. »Mogoče kdaj kakšno majhno, res majhno pikico, to bi še tetoviral, to pa je tudi vse. Te stvari prepuščam mojstrom, ki se nanje spoznajo, raje vidim, da drugi tatuje rišejo meni kot jaz njim,« pravi Dejan, ki nam je še izdal skrivnost, povezano s telesnimi poslikavami, ki jo pozna le malo ljudi. Za tetovažo je namreč prepričal tudi očeta Draga.