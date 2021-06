Dea Sofia Irmančnik je miss Slovenskih novic

Dea Sofia Irmančnik z našo novinarko Tino Horvat FOTO: Marko Feist

V Hrastniku so nocoj razglasili novo miss Slovenskih novic ( več o tekmovanju za miss Slovenije preberite na povezavi ), ki ste jo z vašimi glasovi izbrali prav vi ( e-glasovanje je bilo zaključeno včeraj, glasovnice v fizični obliki pa smo čakali do 24. junija do poldneva ). Najbolj vas je med 15 finalistk na izboru za miss Slovenije prepričala 20-letnaDea Sofia zaključuje šolanje na srednji zdravstveni šoli v Celju, želi pa postati diplomirana medicinska sestra. »V življenju imam rada različne izzive, zato je bila moja odločitev, da sem se prijavila na Miss Slovenije, ena izmed boljših, saj sem s tem dobila veliko novih lekcij, predvsem pa sem se naučila potrpežljivosti in vztrajnosti,« je povedala Dea Sofia iz Zgornje Savinjske doline.V svojem prostem času si rada privošči malce razvajanja. Rada se naliči, saj jo to sprošča, s tem pa tudi poudari naravno lepoto. Še preden je postala miss Slovenskih novic, se je opisala takole: »Zase lahko rečem, da sem vztrajna, spoštljiva, iskrena, prijazna, vsake toliko časa tudi malo trmasta, predvsem pa lahko rečem, da se ves čas trudim, da postajam boljša verzija sebe. Naučila sem se, da če padeš, ni nič narobe, če znaš vstati, tudi poraz ni nič slabega, če v njem najdeš zmago.«Dea Sofia, čestitamo!