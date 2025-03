Atraktivna De Xenia po zgodovinskem uspehu na Ultra Europe osvojila še Ultra Miami! (FOTO)

Slovenska DJ-ka DE XENIA s pravim imenom Ksenija Filipič piše zgodovino! Po tem, ko je kot prva slovenska DJ-ka nastopila na ULTRA EUROPE, je dosegla nov vrhunec v svoji karieri, saj je nastopila kot edina slovenska predstavnica na enem največjih globalnih prizorišč elektronske glasbe – ULTRA MIAMI, kjer se zbere kar 200.000 ljudi z vsega sveta.

Festival, ki praznuje 25. obletnico in velja za drugi največji elektronski festival na svetu, je gostil največja imena svetovne elektronike, kot so Armin van Buuren, Tiësto, Martin Garrix, David Guetta, Afrojack, Hardwell, Carl Cox, Skrillex, Charlotte de Witte, Zedd in Alesso, ob katerih je nastopila tudi Slovenka DE XENIA, ki je v Ameriki premierno predstavila tudi svoj nov komad Shake It Girl (Shaka Laka Boom) in požela veliko navdušenja.

De Xenia FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Osebni arhiv

S tem se slovenska DJ-ka dokončno uveljavlja na svetovni elektronski glasbeni sceni, njena energija, unikatni seti in neustavljiva strast do glasbe pa jo postavljajo ob bok najboljšim DJ-jem na svetu!

FOTO: Osebni arhiv

DE XENIA FOTO: De Xenia

