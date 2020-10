Davidu Amaru očitajo nečimrnost

Dejansko se počutim malo vsemogočnega.

Ideje za skladbe so včasih tudi prav nenavadne.je idejo za pravkar izdano novo skladbo Krenula priča dobil od svojih poslušalcev. Zdela se mu je originalna in vsekakor potrebna za uglasbitev. Ker rad piše pesmi z ljubezensko tematiko, ga pogosto sprašujejo, s kom je v zvezi, in mu niti najmanj ne verjamejo, da je samski. Pri tem je najbolj zanimivo, da mu ne verjamejo, ko govori resnico.Nad nenehnim pojasnjevanjem je obupal, obenem pa prišel na idejo, da ne bi bilo slabo, če bi o tem kaj tudi napisal. Tako je nastala skladba s pomenljivim naslovom, za katero je glasbo napisal skupaj z ekipo TwoFace Production, besedilo pa sam. »Resnica je ta, da nisem v nikogar zaljubljen,« pravi glasbenik, ki s skladbo cilja tudi na sceno držav nekdanje Jugoslavije. »Ideja ni nova, malo je le trajalo, da sem se je lotil. Nova skladba je tako v srbskem jeziku. Mi je pa najbolj pomembno vzdrževati stik s poslušalci v Sloveniji. To so moji domači kraji, tu sem rojen. Če se pa vrata odprejo tudi kje drugje, sem na to pripravljen, in v tej smeri zagotovo delam. Balkanski trg zame ni nekaj novega, sceno spremljam in izredno dobro poznam že od mladih nog,« pojasni.Je pa v skladbi vseeno malce goljufal. Če že zatrjuje, da je trenutno samski, pa je malce priredil svojo starost. V besedilu se je namreč pomladil za leto dni. Poje namreč, da nima nikogar, čeprav jih šteje petindvajset, v resnici pa jih ima šestindvajset. »Sicer bi se na ta stavek rimala tudi številka 26, kolikor sem dejansko bil star ob pisanju pesmi, ampak sem si potem rekel, da je pesem le moja in si tole eno številko lahko malo prilagodim, če hočem. Saj nihče ne bo opazil,« pravi David, ki so mu nekateri očitali nečimrnost. »Dejansko se počutim malo vsemogočnega. Če se lahko kar tako pomladim, kaj vse potem lahko naredim,« doda v smehu.