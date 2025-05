David Zupančič razkril, česar si ne bi upal priznati noben slovenski zdravnik (VIDEO)

V tokratnem podkastu Onaplus je v studio prišel David Zupančič, zdravnik, infektolog v UKC Ljubljana ter avtor pravkar izdane tretje knjige V mejah normale. V iskrenem pogovoru je priznal, da ne more vsega početi hkrati, zato si obdobja razdeli glede na prioritete. Med očetovskim dopustom, na primer, podkast postavi na pavzo, saj mu je pomembno, da preživi čim več časa s hčerko. Strukturiranje časa mu omogoča, da se posveti projektom, ki ga veselijo, kot sta pisanje in ustvarjanje podkasta, kar mu hkrati služi kot sprostitev. Namesto gledanja televizije zvečer raje piše, kar mu pomaga ohranjati ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Sedel je in čakal usodni klic

Tudi v njegovi karieri prihaja do preobremenjenosti in spomni se najhujšega dne, ko je zamešal odmerek za pacientko: »Vem, da enkrat sem naredil napako in se spomnim takrat tisto popoldne, sem enostavno čakal, da mi dežurna zdravnica, ki je bolnika prevzela, javi, da je v redu, da se je dobro izteklo, ker sem en odmerek nekaj zamešal in jaz takrat sploh nisem mogel živeti,« je iskreno zaupal. Na koncu se je vse dobro izteklo, vendar je bila to zanj velika lekcija. Poudaril je še pomen etike in odgovornosti, ter izpostavil, da zdravniki niso nezmotljivi. Omenil je tudi, da je pomembno, da zdravniki znajo sprejeti svoje napake in se iz njih učiti.

V podkastu Ona plus razkril marsikaj zanimivega. FOTO: Marko Feist

Vloga zdravnika je po Zupančičevem mnenju temeljna za družbo. Zdravniki niso le tisti, ki zdravijo bolezni, ampak tudi tisti, ki vračajo zdravje in lajšajo bolečino. Njihovo delo je edinstveno in izjemno, saj vključuje posege, ki so sicer nesprejemljivi, kot so operacije in invazivni posegi. Zato je pomembno, da se zdravniki zavedajo svoje majhnosti in omejenosti, hkrati pa ohranjajo spoštovanje do svojega poklica in poslanstva.