David Urankar znano Slovenko pustil odprtih ust

insta odlična voditelja oddaje Dobro jutro na RTV Slovenija, s svojo igrivostjo navdušujeta gledalce. Precej manj uspešna pa sta v kuhinji, kar sta dokazala med kuharskim dvobojem, v katerem je bila sodnica kuharska mojstricaPreberite tudi:Vsi trije so imeli enake sestavine in dobre pol ure časa za pripravo večerje: piščanca, sušeni paradižnik, ohrovt, oljčno olje, med, česen, skuto in sladko smetano. Špela je že takoj priznala, da v kuhinji ne uživa in ni spretna kuharica, David pa je imel nekaj kuharskih trikov v rokavu, pripravo ohrovta je hotel kopirati kar po Almi. »Kakšno packarijo imaš! A ti to resno?« je Alma ostala odprtih ust ob tem, kakšen nered je naredil David, ki je zvito spraševal kuharsko mojstrico po nasvetih.Skrivnost dobrih kuharjev je v tem, da si ne delajo še več dela, je David odvrnil na pripombo, da si je najbolj poenostavil pripravo jedi, ko je vse nasekljal skupaj in vrgel v lonec. Almi je razkril še svojo taktiko, da zelenjavo vedno da v hladno vodo: »Ohrovt nima rad šoka.« »A res? Ti si mene skoraj prepričal,« je bila Alma vse prej kot navdušena nad tem nasvetom. Pojasnila je, da je dobro zelenjavo po kuhanju še vročo »šokirati«, ko se jo prelije z mrzlo vodo.»Tega jaz sploh ne upam pokusiti,« je o Špelinem krožniku dejala Alma, ki se je le opogumila, a so že njene grimase dale slutiti, da bo kritika porazna. Tudi David se ni najbolje odrezal. Že olje, ki je plavalo na njegovi jedi, jo je povsem zgrozilo. Odločitev, kateri je bil manj slab oziroma h komu bi prišla na večerjo, pa je bila na koncu vseeno lahka. »Špela, veš da te imam rada, a k tebi nikakor ne bi prišla na večerjo,« je bila odkrita nekdanja žirantka v Masterchefu Slovenije. Davidu pa je priznala, da je njegova jed, čeprav utopljena v olju, okusna.