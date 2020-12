David, ki je stisnil rep med noge, danes ni več videti tako (FOTO)

Šov Ljubezen po domače postaja vse bolj napet in zanimiv. Vse bolj postaja jasno, da se bliža koncu in da se bodo fantje in dekleta morali posloviti od tekmovalk in tekmovalcev. Čeprav nas vse zanima, kdo bo s kom na koncu, pa bi radi vedeli tudi, kako gre, tekmovalcu, ki si je tik pred začetkom snemanj premislil in se odločil, da v šovu ne bo sodeloval.Postavni Grosupeljčan je vzbudil zanimanje številnih gledalk, in ko smo skočili na njegove profile na družabnih omrežjih, smo bili naravnost šokirani. David si namreč ni prav nič več podoben. Od trenutka, ko se je zadnjič postavil pred kamere Ljubezni po domače, pa do danes se je močno spremenil. Videti je, da je veliko časa preživel v telovadnici in tudi pri mojstrih tetoviranja.Očitno so nad drastično spremembo navdušene tudi njegove prijateljice. Ena izmed njih je namreč v komentar zapisala, da vidi »lep kos mesa«.