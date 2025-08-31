NUMEROLOGIJA

Datum poroke vpliva na uspeh zakona. Je premier Golob dobro izbral?

Poroka leta bo naslednjo soboto.
Fotografija: Tina Gaber in Robert Golob FOTO: Blaž Samec
Tina Gaber in Robert Golob FOTO: Blaž Samec

B. K. P.
31.08.2025 ob 18:29
Astrologija in numerologija nam pogosto krojita življenje, če si to hočemo priznati ali ne. V zvezdah je zapisana naša usoda in mnogi se pred pomembnimi trenutki v življenju radi posvetujejo z astrologi in numerologi. To še posebej velja za tako pomembne dogodke, kot so poroka, razgovor za službo, daljše potovanje in podobno. Preverili smo, kaj datum, na katerega bo dahnil usodni da premier Robert Golob, razkriva o zakonu, njegovi prihodnosti in trdnosti.

Najbolj idealen dan za poroko je sicer tisti, ki mu vlada število dve. To bi bila denimo zadnja avgustovska sobota (3 + 0 + 8 + 2 + 0 + 2 + 5 = 2). Dva je v numerologiji namreč število partnerstva, ravnovesja in sodelovanja. Dan števila 2 je idealen dan za poroko, saj poudarja harmonijo in medsebojno razumevanje, partnerja v zakonu, ki se je začel na dan števila 2, živita v enotnosti in slogi, sta čustveno povezana in se ves brezpogojno podpirata.

Prstana si bosta izmenjala 6. septembra. FOTO: Getty images
Prstana si bosta izmenjala 6. septembra. FOTO: Getty images

Predsednik slovenske vlade bo svojo Tino Gaber pred matičarja popeljal naslednjo soboto, dan pa bo v znamenju števila 6 (6 + 9 + 2 + 0 + 2 + 5 = 24, 2 + 4 = 6). Pri šestici so v osredju ljubezen, družina in skrb za bližnje. Datum naj za poroko izberejo tisti, ki jim bolj kot vse na svetu pomenita družina in čustvena podpora partnerja, kot dodajajo numerologi, je dan, ki mu vlada število šest, še posebej idealna izbira za poroko posameznikov, ki že imajo otroke iz prejšnjih zvez.

