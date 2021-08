Darjo Zgonc spravili v zadrego (VIDEO)

Sebi se je zazdela kot buhtelj. FOTO: Zaslonski posnetel

V oddaji 24 ur se jim je pripetil manjši spodrsljaj. V oddaji v živo so namreč zavrteli video, očitno posnet pred oddajo, v katerem voditeljicastoji v studiu in napoveduje prispevek: »Ni razloga, da bi domov prišli dvignjenih glav in dosegli izjemen rezultak. Rezultak. Se opravičujem … Zgledam ko en buhtelj, ali ne?.«Po tem je sledil pravi posnetek (ali pa so šli spet nazaj v živo), Darja pa je rekla, da je bila to, kar so predvajali, očitno napaka ...