Darja Zgonc odkrito o joku, skritem očem gledalcev

Že četrt stoletja je Darja Zgonc nepogrešljivi del televizije POP TV. V tem času je temperamentna Primorka spremljala in poročala o vseh za Slovenijo pomembnih dogodkih, od lepih in navdihujočih do tragičnih in usodnih. Gledalci je niso vzljubili le zaradi resnega in verodostojnega podajanja informacij, ampak tudi zaradi njenih iskrenih in nepozabnih napadov neustavljivega smeha.A ti so zadnje čase vedno manj pogosti. »Časi so resni, prekleto resni. Ne moreš se kar smejati, naslednjo sekundo pa poročati o virusu, ki nam vsem omejuje življenje, nekaterim pa ga tudi jemlje,« nam je dejala v pogovoru. A dodala, da bo še čas za ...