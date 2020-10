Darja Zgonc o začetkih in Matjažu Tanku: Imeli smo samo en telefon

PIVK MAVRIC Darja Zgonc in Edi Pucer na podelitvi viktorjev leta 2007.

Oddaja 24 ur bo kmalu praznovala 25. obletnico obstoja. Prvi obraz priljubljene informativne oddajeje tam že vse od začetka. Na portalu 24ur se je vrnila v leto 1995 in delila svoje spomine na začetke te komercialne televizije.Na domači televizijski sceni je pred 25 leti suvereno kraljevala RTVS, TV dnevnik pa je bil eden in edini. In v tem času je Zgončevo nekega poznojesenskega dne poklicals povabilom k novemu projektu, ki ga je predstavil na način, da enostavno ni mogla mogel reči ne. »Le kateri novinar bi obrnil hrbet tako izjemnemu in privlačnemu izzivu - postaviti na noge popolnoma novo televizijsko informativno oddajo na popolnoma novi televiziji z velikimi ambicijami?« je zapisala voditeljica. A po njenih besedah se ni začelo tako bleščeče oziroma dišeče, saj so prve ideje klesali v najetem poslovnem prostoru v Stegnah, tik ob obiskani menzi, kjer je bil na jedilniku stalno golaž.»In ko sem že deseti dan zapored domov 'pridišala' po golažu, me je mama že malce zaskrbljeno vprašala: 'A res delaš na televiziji? Na resni televiziji?' Smo se pa nato zelo hitro preselili v prostore na Kranjčevi. Ki pa so jih še gradili,« se spominja Zgončeva. Ker so na začetku imeli samo en telefon, so se zanj novinarji izredno 'grebli'.Veliko potrditev je po besedah voditeljice prinesel prihod legendarnega. »Spomnim se, kako zelo smo bili ponosni, ko je postal del naše ekipe ... Ekipe, ki je iz leta v leto bolj rasla, predvsem profesionalno. Uspešno smo preživeli 'vojno urnikov' in z začetne pol osme ure preko 19.15 prešli na enourno oddajo z začetkom ob 19. uri,« se še med drugim spominja Zgončeva.