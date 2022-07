Darja Štravs Tisu: Za njo je nekje 300 potopov (FOTO)

Radijska voditeljica Darja Štravs Tisu je pred kratkim je opravila tudi pomemben tečaj.

Darja je tudi profesionalna fotografinja.

»Potapljam se nekaj manj kot pet let in v teh letih sem naštela dobrih 300 potopov. Tečaj sem si res želela narediti že dolgo. V resnici, od nekega dopusta v Egiptu, tam okrog leta 2000, ko sem šla 'šnorklat' in me je popolnoma začaralo življenje pod vodo. Sem pa vedno govorila, da bom naredila tisto osnovo in ostala pri tem, da grem le kdaj pa kdaj pod vodo. In je vse skupaj eskaliralo v več in več, od nakupa opreme do raznih tečajev. Že drugo sezono potapljanja sem v enem poletju opravila pet specialnosti. Ta želja po nadgrajevanju pa je letos pripeljala do tega, da imam opravljene skoraj vse tečaje na rekreativnem nivoju in sem lahko šla naprej. Na zadnjem potapljaškem dopustu, s potapljaškim klubom Vrhnika, sem se podala na pot tehničnega potapljanja, kar baje ni ravno pogosto med ženskami«, je povedala simpatična voditeljica, ki ji potapljanje veliko pomeni.

Izpod Darjinih rok nastajajo čudovite podvodne fotografije.

»Meni je potapljanje v bistvu terapija. Pod vodo si sam s svojimi mislimi, fokusiran na dihanje in okolico. In ko dosežeš to fazo zena, je cilj dosežen. Ker pri tem športu, vsaj skozi moje oči, ne gre za globlje in globlje, ampak za boljše in bolj umirjeno.«

Eden izmed Darjinih tečajev.

Darja mora potapljanje kombinirati z delom na terenu in na radiu, do pred kratkim nočnim. »Na radiu nisem več ponoči, ampak sem dnevna novičkarka. Zadnje mesece večinoma zgodaj zjutraj, zato vstajam ob štirih. Še vedno pa na polno fotografiram dogodke. Usmerila sem se v uprizoritvene umetnosti. Še vedno sem hišna fotografinja v SNG opera in balet, v Filharmoniji ter Festivalu Ljubljana. In Canonova EOS r ambasadorka. Podvodna fotografija pa za zdaj ostaja hobi.«

Darja se pod vodo sprosti in odmisli zunanji svet.

Podvodni svet.