Darja Štravs Tisu: Tiste, ki spoštujemo pravila, mečejo v isti koš z divjaki

Simpatična radijka in fotografinja Darja Štravs Tisu se na svojem družbenem profilu huduje na mladino na motorjih, ki vozijo ali v nasprotno smer ali po zadnjem kolesu, ter na mnoge, ki zaradi brskanja po telefonu ne vidijo ničesar okrog sebe in s tem ogrožajo ostale udeležence, ki upoštevajo pravila prometa. Z Darjo se še kako strinjamo, vseeno pa smo jo povprašali za mnenje ali morebitno rešitev teh nevarnih početij.

Darja je tudi profesionalna fotografinja. FOTO: osebni arhiv

»Sama sem udeleženka v prometu tako z avtom, busom kot tudi s kolesom, veliko pa tudi s skirojem, ker je zame najlažji način transporta in mi skrajša čas potovanja, saj ni treba iskati parkirišča. Ne nazadnje je tudi ceneje kot parkiranje v Ljubljani. Res pa je, da sem sama malce obsedena s pravili in me nenormalno jezijo ljudje, ki jih ne upoštevajo. Včasih se sprašujem, ali je bil tečaj za vožnjo s kolesom obvezen ali ne. Ker nekateri, preprosto, vsaj tako kaže, ne poznajo pravil. Večinoma gre za mularijo, ki je bodisi na kolesih ali skirojih s slušalkami in telefoni. Ogromno je vožnje v napačno smer, ogromno je primerov, ko neprevidno prehitevajo ali se po dva vozita na skiroju. Podobno tudi s pešci in kolesarji. Pešci neprevidno stopajo na kolesarsko stezo, kolesarji si prilastijo celo kolesarsko stezo, starši otroke na njej učijo voziti kolo,« se upravičeno jezi Darja, ki se dotakne tudi slabe občinske ureditve kolesarskih stez.

»Ljubljana je do alternativnih transportnih načinov relativno neprijazna. Imamo dotrajane in slabo označene kolesarske steze, zbledele oznake in ponekod celo zaraščene steze. Po eni strani vsi spodbujajo alternativne načine transporta, po drugi strani pa teh ne omogočajo. Z Boltom se je problem skirojev še povečal, ker imajo mulci včasih prave dirke z njimi. Sicer pa, kot udeleženka v prometu na dveh kolesih, opažam, da imaš kot kolesar kar nekaj težav pri vožnji po mestu. Mnogokrat kolesarske steze ni, je zaparkirana, namenjena delovnim strojem pri gradnji, dostavi in podobno. Grozno pa je tudi, da vozniki, ki niso udeleženi v prometu kot kolesarji ali skiroisti, ne razumejo, da imamo mi enako pravico se voziti po mestu kot tisti na štirih kolesih. Z nekaj več spoštovanja z obeh strani bi bilo precej več strpnosti. Boleče pa je, ko nas tiste, ki spoštujemo pravila in si skušamo samo olajšati življenje, mečejo v isti koš z divjaki.«

Zaradi takih nestrpnosti prihaja tudi do veliko nesreč, za katere so velikokrat krivi vozniki skirojev ali koles, ker si vzamejo prednost in ne skrbijo za svojo varnost. »Ja, veliko ljudi egocentrično misli, da so na cesti sami. Jaz se res trudim bit strpna in spoštljiva tudi do ostalih. Ker konec koncev se lahko nekomu zgodi, da je raztresen, je imel težak dan in me bo po nesreči spregledal, če sama ne bom predvidevala takih stvari v prometu.«