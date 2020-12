Darja nam je razkrila, v kakšnih odnosih sta z Alenko po koncu šova

TVSPORED-SERVICE Darja in Alenka sta najboljši prijateljici. FOTO: Pop TV

Svoj prosti čas zadnje čase rada preživlja na prelepi Rogli. FOTO: Facebook

iz šova v Ljubezen po domače ni očarala le, s katerim sta preživela romantičen zmenek v šotoru, temveč je izredno priljubljena tudi med gledalci. Mnoge je sicer šokirala kmetova poteza, ko ji je obljubil, da jo bo večno ljubil, po drugi strani pa se je že kmalu poljubljal z njeno najboljšo prijateljico Alenko Brezovšek . Simpatična Štajerka nam je v pogovoru med drugim razkrila, ali je bil Janezov padec na testu usoden za njuno prijateljstvo in v kakšnem odnosu sta z Alenko po koncu snemanja šova.Ob gledanju zadnje nedeljske oddaje sem se počutila čisto normalno, saj sem že vnaprej vedela, kaj bo sledilo … Prizori so se mi zdeli normalni, lepo posneti.Alenka mi je seveda že isti dan povedala za preizkus in poljub ...Vmes so naju za potrebe snemanja (in verjetno za ohranjanje skrivnosti) ločili, sicer bi mi sigurno povedala še prej ...Seveda, še vedno sva dobri prijateljici, kot sva bili pred vstopom v šov. Alenka je oseba, ki ji lahko vse povem in zaupam ter se lahko zanesem nanjo, v dobrem in slabem. Preteklost naju povezuje s številnimi lepimi in »odštekanimi« trenutki, ki jih lahko doživiš samo z redkimi ... Mogoče z eno, največ dvema osebama v življenju. Upam, da bo najino prijateljstvo ostalo večno.Zame je bilo celotno snemanje velika nova izkušnja, ki mi bo ostala v zelo lepem spominu. Ljudje me od predvajanja Ljubezni po domače kljub nošenju maske prepoznavajo povsod, me vedno ogovorijo, se z mano tudi fotografirajo. In presenetljivo vedno naletim na pozitivne odzive, kar mi zelo veliko pomeni. Z veseljem si vzamem čas in z vsakim tudi izmenjam par besed in si tako polepšamo dan. Sploh v teh »čudnih« časih je to še kako dobrodošlo.Trenutno iščem novo službo, saj sem zaradi korone ostala brez zaposlitve. Svoj prosti čas, ki ga je zadnje čase na pretek, rada preživljam na naši prelepi Rogli, ki ponuja številne pohodniške poti in možnosti preživljanja prostega časa v naravi. Hvaležna do nebes, da je zreška občina moja občina. Pogrešam pa seveda druženje s prijatelji in da bi se spet lahko svobodno gibali zunaj svoje občine. Želja za izlete je namreč veliko, a bo moralo vse skupaj žal počakati.Letošnji prazniki bodo za vse nas drugačni, kot smo vajeni. Glede na to, da sproščanju ukrepov še ni videti kraja, bom letošnje praznike verjetno preživela kar doma v krogu družine, v objemu kavča in kakšnega dobrega filma, družbo pa mi bosta delali tudi moji mačji princeski Mimi in Maca.