Darja končno razkrila, kaj se je zgodilo z njunim razmerjem

Njune poti so se razšle. FOTO: Bor Slana, Pop TV

Zaključek četrte sezone šova Ljubezen po domače je postregel z novimi pari. Zaljubila sta se tudiin. Naklonjenost sta si izpovedala že v oddaji, mnoge pa je zanimalo, kaj se je z njima zgodilo po koncu snemanja.Po finalni oddaji se je oglasila Darja, ki je razkrila, da so se njune poti razšle. Ali je v njenem življenju morda že nova ljubezen, ni povedala, je pa namignila, da ko se ena zgodba konča, se druga začne ...»Pa smo prišli do konca 4. sezone šova Ljubezen po domače. Ob tej priložnosti bi se želela zahvaliti vsem fb prijateljem, ki ste me spremljali skozi celotni šov. Bilo vas je ogromno, zato iskrena hvala vsem skupaj in vsakemu posebej za vse lepe izrečene besede in vso vašo podporo. Hvala tudi čudoviti snemalni ekipi, najboljši ste.P.S. za vse tiste, ki dnevno sprašujete ali sva z Janezom ostala par, pa sedaj lahko povem kako se je izteklo. Ljubezen med nama se žal ni obnesla, slabe 3 mesece kasneje sva odšla vsak svojo pot. Ko se ena zgodba konča, se druga začne...Naj živi ljubezen, eden od najlepših občutkov s katerimi nas je obdarilo življenje,« je na facebooku zapisala (nelektorirano).