Darja Gajšek zgrožena zaradi našega zdravstva, poglejte, kaj je objavila (FOTO)

Darja Gajšek, priljubljena slovenska glasbenica in voditeljica, je na Instagramu s svojimi sledilci delila fotografijo, na kateri je pokazala, da lahko na pregled čaka celo do leta 2025. Za kakšen pregled gre, ni razkrila, se je pa spraševala, ali je to res dejanska situacija v našem zdravstvu.

Sicer pa voditeljica večkrat na Instagramu pokaže kakšno prigodo z možem in malo hčerkico Emo. »Odkar smo družina, so se najina potovanja usmerila bolj na družinski dopust. Ema obožuje vodo in plavanje, tako da zdaj izkoristimo dopustniške dni za oddih na morju. Nekako smo se poistovetili z Rovinjem in zadnja leta poletne počitnice največkrat preživimo tam,« nam je zaupala pred leti.