Darja Gajšek ta petek spet pred kamerami

Videli jo bomo lahko v čudoviti obleki. FOTO: OSEBNI ARHIV

Letos ga žal ne bo. FOTO: VORANC VOGEL

V uredništvu Razvedrilnega programa TV Slovenija so januarja sprejeli odločitev, da mora festival Slovenska polka in valček nova generacija, ki bi moral biti izveden že oktobra lani, čim prej dobiti epilog. To se bo zgodilo ta petek, potem ko so finalno oddajo posneli vnaprej.Žal pa festival ne bo takšen, kot so si ga ustvarjalci, vključno z, ki je sodeloval tudi pri pripravi scenarija, in urednikom, zamislili in smo optimistično napovedovali tudi mi. Še več, epidemiološke razmere so bile še pred kratkim tako slabe, da ob voditeljicine bo niti Blaža Švaba. Prav tako v studiu ne bo nobenega od trinajstih ansamblov, temveč bomo ta petek gledali le njihove videospote, ki so jih posneli za svoje tekmovalne skladbe.Torej, 24. festival Slovenska polka in valček (SPV), na katerega so glasbeniki težko čakali, bo zelo drugačen od vseh minulih in se bo brez dvoma zapisal v zgodovino. Spomnimo, da se je v finale uvrstilo, kot že rečeno, 13 ansamblov, od teh si jih je šest iz vrst nove generacije vstopnico z nastopom v oddaji Slovenski pozdrav priborilo samih, še sedem že uveljavljenih pa so k sodelovanju povabili.Slišali in videli bomo ansamble Dolenjskih 5, Opoj, Raubarji, S.O.S. kvintet, Špadni fantje, Zadetek pa Vesele svate, Vikend, Storžič, Unikat, Ansambel Roka Žlindre, Naveza in Vesele Dolenjce. Kdo od naštetih je zaigral najlepšo polko in kdo najboljši valček, še ne smemo razkriti. Vse bo znano in razkrito ta petek zvečer. Darja Gajšek pa nam je zaupala svoje občutke, ki so jo prevevali v studiu, v katerem je bila sama.»Priznam, da sem najbolj pogrešala tisti veličastni občutek, ki nas je preveval vselej, ko smo festival ustvarjali v živo, skupaj z glasbeniki. Delili smo si nasmehe, seveda je bila prisotna tudi trema, spodbujali smo se z lepimi besedami in bili drug drugemu v oporo. Spominov na minule festivale je res veliko, najlepše pa je bilo vedno, ko so kamere že ugasnile, mi pa smo še kar peli in slavili z zmagovalci pa tudi drugimi, saj so vsi glasbeniki med seboj prijatelji. Tega letos ni in ne bo. Sem pa kljub temu izjemno vesela, da smo festival ob vseh znanih razmerah vendarle izpeljali do konca. In z njim v težkem letu, ki je, upam, za nami, ljudem pričarali dobro voljo in vedrino z novimi lepimi skladbami. Pesmi pa so ljudje že vzeli za svoje, saj jih radijske postaje že nekaj časa vrtijo. In to je tudi največje poslanstvo festivala,« je za Slovenske novice povedala Darja, ki jo bomo lahko videli v čudoviti obleki, ki so ji jo pomagali izbrati prijatelji na družabnem omrežju facebook.