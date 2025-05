Darja Gajšek sporočila čudovito novico, zgodilo se je na praznični dan (FOTO)

Priljubljena pevka in televizijska voditeljica Darja Gajšek je na praznični 1. maj v porodnišnici pozdravila svojega drugega otroka.

Veselo novico je z oboževalci delila na Facebooku, kjer je objavila ganljivo fotografijo z novorojenčkom in zapisala: »Dobrodošel, Maj. Na praznični dan nas je razveselil še en zaklad, rodil se je naš mali čudež. Hvala življenje za to, da smo od danes dalje postali štiriperesna deteljica.«

Oboževalci so jo v komentarjih zasuli s čestitkami in lepimi željami, družina pa se po vsem sodeč že veseli prvih skupnih trenutkov v razširjeni zasedbi. Lepim željam in čestitkam se pridružuje tudi naše uredništvo.