Darja Gajšek se vrača s harmoniko!

Oddaja Pri Črnem Petru, ki je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planet TV, je postala prava humoristična igrana serija z glasbo. Studio je doživel obsežno prenovo, s katero so se ustvarjalci, produkcija Pamervision, prilagodili novim razmeram ob epidemiji.



Glasbene nastope, ki jih je tudi v tej sezoni precej, spremlja igrani del s starimi in novimi junaki zabavne oddaje. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da takšne oddaje, ki je pravšnja mešanica humorja, glasbe in različnih narečij, s katerimi igralci popestrijo igrani del, še ni bilo. V 10. oddaji, ki bo na sporedu to soboto, na praznični 1. maj, bo predvsem dišalo. Po golažu. Stalni gostje gostilne se bodo namreč preizkusili v kuhanju golaža in pripravili Kulinarično soarejo. Kdo bo ocenjeval jedi, čigava bo najboljša in katere sestavine bodo akterji uporabili, bomo torej videli že to soboto. In seveda prisluhnili številnim glasbenim gostom.



Tokrat bo gostja tudi Darja Gajšek, ki bo premierno zapela svojo novo pesem z naslovom Od začetka pa do konca, ob tem pa bo zaigrala na harmoniko. Poleg nje bodo na odru tudi Ansambel Spev, Saška Lendero, Ansambel Nalet, Klateži in skupina Ne me jugat, videli pa bomo še Romea in Julijo.

