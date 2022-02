Darja Gajšek se je z ganljivim sporočilom poklonila mami (FOTO)

Darja Gajšek je na instagramu svoji mami, s katero imata ljubeč in topel odnos, namenila ganljive besede ob praznovanju rojstnega dne. »To je moja mami, moja kraljica. Zlata mami v vseh pogledih. Naučila me je, da največ v življenju šteje, da si pošten in skromen. Naučila me je delati in ceniti vsako delo. Ko me je kot 12-letno dekle vzela s sabo na njivo, da sva ure in ure okopavali, sem se z globokimi pogovori o življenju seznanila s tem, da mi bo uspelo le s trdim delom,« se spominja Darja.

Mama Marjana jo je naučila tudi plesati, peti in skrbeti za topel dom. »Naučila me je plesati polko in valček, pa tudi kuhati in srbeti za družino. Njena milina in toplina sta bili zame vedno največ,« je zapisala Darja, ki ima s soprogom tudi ona hčer.

Darja je materi zaželela zdravja, sreče in lepih trenutkov in to, da bi ji soprog, ki je ljudski godec, velikokrat raztegnil meh in zaigral vesele viže, ob katerih bi lahko na glas zapela.

Čestitkam se pridružujemo tudi v uredništvu.