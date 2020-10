Darja Gajšek odprla novo poglavje

Avgusta 2017 je rodila hčerko, leto pozneje sta se z Alenom poročila, letos pa prenavljata hišo. FOTOGRAFIJI: INSTAGRAM

Priljubljena televizijska voditeljica, pevka in mamicaje konec leta 2018 dodala še eno vlogo na svoj seznam – postala je žena. Usodni da je dahnila kondicijskemu trenerju nogometnega kluba Celje, s katerim imata hčerkicoZaljubljena Darja svojega Alena, ki je letos konec julija s svojo nogometno ekipo osvojil naslov nogometnih državnih prvakov, podpira na vsakem koraku in pogosto poudari, da sta ona, Ema in nogomet njegove tri največje ljubezni. Pred kratkim se je par odločil za nov korak v življenju, in sicer sta mlada zakonca v roke dobila posebno modro mapo, v kateri je gradbeno dovoljenje.O novem življenjskem projektu Darja ni izdala veliko, je pa priznala, da z Alenom ne gradita nove hiše, temveč obnavljata tisto, ki že stoji, in da sta ta korak načrtovala že dlje. Njeni zvesti oboževalci se veselijo skupaj z njo, Darja in Alen pa te dni pridno pospravljata hiško, v kateri se bodo zelo kmalu začela obnovitvena dela, da bosta lahko s svojo Emo uživala v prenovljenem domu.