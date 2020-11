Darja Gajšek iskreno: »Pogrešam pogovore iz oči v oči«

Po koncu oddaje Slovenski pozdrav se je Darja Gajšek odločila spet malce bolj posvetiti petju. Prav te dni je izšla njena nova skladba S teboj, ki ima tudi že videospot, govori pa o partnerski zvezi, ljubezni in poroki. Tematika sicer ni naključje, saj bi lahko rekli, da Darja poroke obožuje in si je zaželela o tem tudi zapeti. Še toliko bolj, ker se zelo rada spominja svoje.



»Poroka je nekaj najlepšega. Je pričakovanje, je doživetje življenja, je sreča. Midva sva jo izpeljala zelo spontano in sva se je zelo veselila. Vem, da so se letos porok veselili številni, a so jih morali nato odpovedati ali prestaviti.



Tudi jaz bi morala peti na njih in mladoporočence s pesmijo pospremiti pred oltar, zato vem, da so zaročenci leto doživljali stresno. Z dvomi, z upanjem, da se morda izide. Ampak menim, da je to nekaj, kar je sveto za vse življenje. Življenje pa je sveto in pomembno je, da smo zdravi. Zato sporočam parom, naj zdržijo to leto, morda bodo na nov datum poroke še bolj pripravljeni, dodali še kak detajl, jaz pa bom z veseljem zapela na njihovi poroki,« pravi. Če bi se morala poročiti letos, bi težko prenesla prestavitev ali odpoved obreda. Poroka je namreč po njenem pika na i v partnerskem odnosu.



»Ja, je nekaj posebnega. Zdaj, ko sem poročena, lahko rečem, da je nekaj najlepšega, ko imaš ob sebi moža, ko čutiš to povezavo na drugačen način. Do konca življenja,« doda. Čeprav se je poročila pred situacijo s koronavirusom, jo ta spremlja vsak dan.



»Poskušamo živeti precej mirno in povezano. Doma imamo okrog hiše veliko prostora, tako da lahko vse lepe in suhe dni izkoristimo za igro v naravi in sprehod v gozd, za kar sem posebno hvaležna. Res pa je, da je drugače pri vsakodnevnih opravkih, v službi. Naši najbližji sosedi so Alenovi starši in babica. Zato res pazimo drug na drugega. Smo pa ohranili to povezanost tudi skozi pomoč domačim. Kolikor le lahko, pomagava mojim staršem tudi na kmetiji. Kar se korone in posledic tiče, največja sprememba je delo na daljavo. Snemanje pesmi in ustvarjanje na daljavo. Vsi intervjuji in pogovori na daljavo. Poučevanje na daljavo. Pogrešam sproščena srečanja, pogovore iz oči v oči,« še potarna pevka, ki pa optimizem vedno najde v glasbi.



»Glasba naj nas drži pokonci. Poslušajte pesmi, ki vas vedrijo, vam prinašajo dobre občutke. Če vas odpelje, zaplešite v kuhinji in ob tem na glas zapojte,« priporoča.