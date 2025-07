Dare Kaurič je zmagal na MMS, poglejte, kaj mu sporočajo poslušalci

Kot smo že pisali, je veliki zmagovalec 44. Melodij morja in sonca je postal Dare Kaurič s skladbo Kristalno jasno . Program sta povezovala Lorella Flego in Mario Galunič, ki sta tako kot lani tudi letos več poudarka dala predstavitvi nastopajočih glasbenikov.

Nekaj ur po zmagi se je na družbenih omrežjih oglasil tudi Kaurič, sicer nekdanji član izjemno priljubljene skupine Kingston, ki jo je zapustil konec lanskega leta in se odločil za samostojno glasbeno pot. »Dobro jutro, dobri ljudje … Noč bila je dolga, a kako bi ne bila, po tako slastni zmagi na festivalu Melodije morja in sonca. Stvari v moji glavi se še niso vrnile nazaj v normalne tirnice (no, kot da kdaj so??) in še zmeraj težko dojemam, kaj vse se je dogajalo včeraj v Avditorij Portorož,« je zapisal in dodal: »V glavnem velika, velika hvala vsem, ki ste navijali zame! Hvala strokovni žiriji, radijskim postajam, občinstvu v avditoriju in seveda najbolj vsem, ki ste preko telefonov glasovali za skladbo Kristalno jasno.« Na koncu je naštel številne in se jim še posebej zahvalil.