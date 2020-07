40 let praznuje velika slovenska zvezdnica (FOTO)

Hčerka Šajana je njena prva brezpogojna ljubezen, pravi. FOTO: Osebni Arhiv

Najtežja preizkušnja

Otroke bi imela prej

Rebeka je tudi pri štiridesetih, tako kot poje njena pesem, nepremagljiva. FOTO: Osebni Arhiv

Staranje je ne skrbi

Bolj kot današnji rojstni dan ji je bila pomembna aprilska obletnica.

Pevka, voditeljica, že nekaj časa tudi uspešna podjetnicabo danes upihnila 40. svečko na torti. Ta številka je za mnoge ženske prelomnica, ki se je prav nič ne veselijo, in tudi pevka, ki te dni preživlja na hrvaškem morju, v Pakoštanih, v šali pravi, da se bolje sliši, če rečemo, da jih ima 20 plus 20.Zabavo v družbi najbližjih in najtesnejših prijateljev je priredila že včeraj, danes pa bo, nam je zaupala že v začetku tega tedna, proslavila jubilej zgolj z »malo bolj obilno družinsko pojedino«. In česa si za okrogli rojstni dan najbolj želi? »Klišejsko, vem – ampak samo zdravja, še vsaj 40 let,« pravi znana Slovenka.Pred petimi leti se je Rebeka soočala s hudo zdravstveno preizkušnjo, rakom na ščitnici. Bila je hud boj, a je iz njega prišla kot zmagovalka. Obletnice se je spomnila v zapisu na instagramu aprila letos in razkrila, da ji dan, ko je premagala bolezen (ko se je na Golniku zbudila po operaciji), pomeni veliko več kot današnji jubilej.»Pomeni mi zmago nad samo seboj,« je zapisala. Bolezen je tudi zelo spremenila njen pogled na svet. »Nepomembne stvari so v trenutku postale zares nepomembne, in pomembne stvari so v trenutku dobile neprecenljivo vrednost. Odrezala sem vse, kar mi je kradlo energijo. Izbrisala vse odnose, ki so bili zgolj zato, da so bili. Vsi, ki me poznajo že več let, pravijo, da sem se res zelo spremenila. In prav je tako. Zrasla sem,« je razkrila aprila.Rebeka je postala znana pri 21 letih, ko je zmagala na tekmovanju za miss Slovenije. Rebeka pri dvajsetih se od današnje Rebeke v marsičem razlikuje. »Danes sem veliko bolj zrela, pametna, vztrajna, odgovorna oseba, ki ve, kaj je v življenju zares pomembno,« pove. Čistke o tem, ali je izpolnila vse, kar si je zastavila do 40. leta, ni delala.»To bom delala pri osemdesetih,« se smeje, kljub temu pa priznava, da bi z današnjo glavo kakšno stvar najbrž naredila drugače. »Najverjetneje je velikooo takih stvari. Med drugim bi malo prej imela otroke, da za tretjega še ne bi bila prestara,« v smehu prizna in takoj doda: nee, nisem noseča, nimam v planu še enega otroka. Ampak če bi bila malo mlajša ….«S sledmi, ki jih leta pustijo na obrazu in telesu, se ne obremenjuje. »Niti slučajno me to ne moti. Če me, pač naredim kaj za to, da to popravim. Danes res ni potrebe, da bi bila ženska pri 40 + zanemarjena, celulitična, gubasta. Obstaja veliko možnosti za izboljšave. Pa s tem ne mislim lepotnih posegov – že lepotni postopki v kozmetičnih salonih ali kakovostne kreme lahko naredijo kožo bolj gladko in sijočo. Je pa res, da gube kažejo na izkušnje, gube so življenje. Zato moramo biti nanje ponosni!« je odločna Rebeka. In kaj pričakuje in si želi od let po štiridesetem?»Še eno dolgooo, lepo, kakovostno življenje in da bi sleherna Slovenka na našem spletnem mestu za ženske nepremagljiva.si našla svoj košček zase,« sklene.