Danes je pomemben dan za brata Martina Goloba, priljubljeni duhovnik je ponosen (VIDEO)

Priljubljeni slovenski duhovnik Martin Golob je lani razkril, da bo njegov brat Matija postal duhovnik. Kot poroča portal si.aleteia.org, bo v duhovnika posvečen danes v ljubljanski stolnici.

Martin in Matija Golob. FOTO: Zaslonska slika/Martin Golob/Instagram

Kot je Martin povedal v videu, ki ga je omenjeni portal objavil na Instagramu, je ponosen, da bo brat postal duhovnik. »Ja normalno, da sem ponosen. Ponosen na brata, ki se je odločil za ta duhovniški poklic. Ponosen, da je pravzaprav Bog pogledal še na enega mojega brata in ga poklical v smislu 'hodi za menoj' in da je pravzaprav Bog vzel iz moje družine še enega brata in ga postavil, da bi bil vsem ljudem brat,« je povedal v videu. V njem je tudi omenil, da je brat mlajši od njega 11 let in da ga je, tako kot ostale mlajše brate, včasih vozil na morje.

Kot je pred časom poročal portal demokracija.si, je v širši družini Martina Goloba še več drugih duhovnikov. To sta postala bratranec Janez Pavel Šuštar in stric Alojzij Golob, poleg tega je iz njegove družine tudi škof Franc Šuštar.