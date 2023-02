Danaja Lorenčič: »Za popolnost sem bila pripravljena žrtvovati vse, tudi zdravje«

Zavrnitev še ni razlog, da moramo odnehati. Večina stvari v naših življenjih ni popolnih, so pa dovolj dobre. To sta le dve mantri, na kateri se večkrat spomnite, če v življenju ves čas stremite k perfekcionizmu in ob tem čutite veliko breme.

Danaja Lorenčič je sociologinja, kolumnistka in urednica, ki je pravkar izdala svojo drugo knjigo Nepopolna. V njej opisuje svoje spoprijemanje s perfekcionizmom, ki je zarezal v vsako poro njenega življenja. Ugotovitve in nasveti v knjigi so podprti s strokovnimi spoznanji, obenem pa avtorica razkriva zgodbe iz svojega osebnega življenja.

V intervjuju sva spregovorili o tej izjemni knjigi, v kateri se bo prepoznal vsakdo, ki ga ženejo nemogoče visoka merila, s katerimi v resnici želi doseči samo eno - da bi bil sprejet in ljubljen.

V knjigi Nepopolna pišete, da je bil prelomen za vaš uvid o tem, kako perfekcionizem zastruplja odnos do dela in ljudi, trenutek, ko ste kot novinarka opravili intervju s hrvaškim pevcem Oliverjem Dragojevićem. Zaupajte nam, kaj se je takrat dogajalo in do kakšnih spoznanj ste prišli?

Intervjuja z Oliverjem sem se zelo veselila, ker sem od najstniških let oboževala njegovo glasbo. Toda najin pogovor je bil drugačen, kot sem si predstavljala, da bo, saj je na vprašanja odgovarjal kratko. Ko je po dvajsetih minutah pogovora dejal: »Sunce, jesmo li gotovi?« sem prikimala, obenem pa sem bila zaskrbljena.

Zdelo se mi je, da ne bom imela dovolj materiala za intervju. Ko je nekaj tednov zatem v medijih odjeknila novica, da je Oliver Dragojević zbolel za rakom, sem jokala več ur in si očitala, da sem bila med intervjujem brezobzirna, ker sem bila osredotočena na rezultate svojega dela in nisem niti pomislila, da je priljubljeni pevec bolan. S tem sem prestopila tanko mejo med novinarstvom in mrhovinarstvom, česar si nisem odpustila.