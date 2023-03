Danaja Lorenčič: Namesto rož si raje želim to

Ne le o občutku, da niso dovolj dobre, ki se zažira v vse pore njihove biti. In ne le o notranjem kritiku oziroma hudičku, ki sedi na njihovih ramenih in jih skuša prepričati, da morajo dati vse od sebe, če želijo biti varne, ljubljene in sprejete.

Temveč o pogumnih odločitvah, ki so jih sprejele, da bi bodisi ubežale nasilju, ki so ga leta in leta doživljale s strani partnerja, bodisi za to, ker hočejo zaživeti svobodno. Brez da jih nekdo žali, omejuje, zatira in ponižuje ...

Preberite več na Onaplus.si