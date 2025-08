Dan Prohart v ŠOKkastu: Žena ga je našla nepremičnega (VIDEO)

Življenje ga je postavilo pred različne izzive, ki jih na svoj pozitiven način vedno uspešno reši. Slovenija ga je spoznala v kuharskem šovu, kjer je vedno poskrbel za humorne vložke in zabavne izjave. Ljudje ga po šovu še bolj prepoznajo na ulici: »Prepoznali so me že prej. Se mi zdi, da imam neko tako faco, ki si jo ljudje zgleda kar dobro zapomnijo,« z nasmehom pove. Kuharska žilica je bila od nekdaj prisotna, osnov ga je naučila mama, vendar nikoli ni bil človek, ki bi se držal nekih togih pravil: »Jaz sem zmeraj eksperimentiral, pa se pa malo po svoje delal, tako da nikoli nismo imeli nekih pravil,« nam je razkril.

Možganska kap je bila prelomnica

Je avanturist po duši, z družinico najraje odkriva nove kraje in kulinarične skrivnosti. Velika prelomnica v njegovi je bila možganska kap, ki ga je za nekaj časa omejila, nikoli pa zares ustavila. Kot sam pravi, je bila kap resna preizkušnja, ki ga je prisilila, da je preoblikoval svoje prioritete in pogled na življenje. Točno se spominja trenutka, ko se je zgodilo: »Bil sem na WC-ju in me je dejansko kar naenkrat odrezalo. Zložil sem se po tleh, bil sem na tleh in nisem vedel niti kaj se dogaja,« nam je razkril. Sprva ni vedel, kako hudo bo stanje, saj rehabilitacija traja dolgo in je polna negotovosti. Kljub temu je Dan pokazal neverjetno voljo do življenja in se postopoma vračal v formo. Njegova rehabilitacija je bila dolgotrajna, a uspešna, saj je že po 14 dneh lahko naredil prve korake, čeprav se še vedno sooča s posledicami, kot so utrujenost, zmanjšana koncentracija in omejen besedni zaklad.

Dan Prohart - Dfood FOTO: Osebni Arhiv

Najbolj uživa v naravi

Kuharski šov mu je prinesel nove izzive in priložnosti, razkrila nam je tudi, za koga je navijal v finalu. Po šovu je Dan začel razmišljati o prihodnjih načrtih. Ena izmed njegovih želja je organizirati gobarske delavnice, kjer bi ljudi popeljal v gozd, jih naučil prepoznavati gobe in skupaj z njimi pripravljal jedi na prostem. Prav tako načrtuje snemanje video vsebin, ki bi bile povezane z njegovimi kulinaričnimi avanturami in družinskimi potovanji. Danova strast do kulinarike in narave je očitna, saj želi svoje znanje in izkušnje deliti z drugimi ter jih navdihovati, da tudi sami raziskujejo in uživajo v kuhanju in naravi.

