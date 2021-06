Damjanova Taya zaplula v televizijske vode

Treme nimam. Čutim pa adrenalin in željo, da se čim prej začne.

Družinica bo zdaj, ko je Jernej sklenil športno pot, imela več časa za skupne trenutke. FOTO: OSEBNI ARHIV

Sučarski skakalecje pred kratkim na družabnih omrežjih sporočil, da končuje športno pot, ki je v svetovnem pokalu trajala vse od leta 2003. S tem pa zagotovo ni opravil s smučarskimi skoki, le čaka na pravo priložnost, ki se mu bo zagotovo ponudila v bližnji prihodnosti. Medtem ko se Jernej trenutno posveča hčerkici, pa njegova srčna izbranka oziroma žena, ki jo poznamo tudi kot radijsko voditeljico, koraka novim izzivom naproti.Taya se je pridružila ekipi Sveta na Kanalu A. Omenjena dnevnoinformativna oddaja je vselej zvesta svojemu poslanstvu, spremljanju življenja malega človeka, dotikanju aktualnih tem, ki so najbolj pomembne za zveste gledalke in gledalce, Taya pa bo v uredništvu pokrivala športne teme, ob tem pa dodaja, da jo pred televizijske zaslone žene ljubezen do kamere, ki jo obožuje od mladih nog. Pravi, da treme pred kamero nima in v svojem delu nadvse uživa.»Treme nimam. Čutim pa adrenalin in željo, da se čim prej začne. V primerih, ko se nisem počutila gotovo vase in sem čutila nemir, pa sem se trudila zadevo večkrat ponoviti z nasmeškom na ustih,« še pravi Taya.