Ljubezen po domače: Damjan se je že odločil, Monika v šoku

V šovu Ljubezen po domače se napetost stopnjuje, izrekajo se vse konkretnejše besede in tudi takšna dejanja. Franc Jarc - John in Anamarija sta pobegnila na sámo in romantično preživela prvo skupno noč. John ji je tudi namignil, da bo izbral njo. Obljubil ji je, da jo bo s takšnimi izleti razvajal tudi, ko bosta skupaj. A ko sta se vračala domov, je bil vse bolj napet in nervozno je pričakoval, kaj se bo zgodilo doma. Tam je namreč pustil dve ženski, ki verjetno ne bosta preveč dobre volje, ko se vrneta.



Jevrosima in Monika sta želeli pridobiti pozornost Damjana Šalamuna in sta se izzivalno oblekli. Damjan pa ju je hitro postavil na realna tla: »Prišli sta na kmetijo, ne na žur.« A prav Moniko je kasneje peljal na zmenek, kjer pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Monika je bila šokirana, Damjan ji je namreč že povedal, za katero se je odločil.



Janez Rebernik pa je priznal, da se kar malo boji Lilijane, ta mu je namreč jasno pokazala, da ima zelo stroga načela. Ni pustila, da jo poljubi ali objame, dala mu je tudi jasno vedeti, da se bo moral zelo potruditi, da jo zvabi iz Srbije.