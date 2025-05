Damjan Murko zatipal bulico: »Bolečine so bile tako močne, da nisem mogel več hoditi« (VIDEO)

Znani slovenski pevec in samopromotor Damjan Murko je bil nedavno v smrtni nevarnosti zaradi zapletov, ki so ga pripeljali na operacijsko mizo. Njegova zgodba je marsikoga pretresla in postala svarilo o nevarnosti ignoriranja simptomov.

Od nastopov do urgentne operacije

Prvomajski prazniki, ki jih je Damjan Murko sprva nameraval preživeti delovno, so se nepričakovano spremenili v zdravstveno nočno moro. Kot je priznal za revijo Lady, je bil tako zaseden z nastopi, da je ignoriral očitne znake bolezni: »Zatipal sem bulico, ampak sem imel preveč dela. Nastopi, občinstvo, odgovornosti. Preprosto sem odlašal.«

(Oglejte si videoposnetek. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

A njegovo telo je kmalu izdalo. Neznosne bolečine so ga prisilile, da je ukrepal. »Bolečine so bile tako močne, da nisem mogel več ne ležati, ne hoditi, ne sedeti. Takrat je v meni zazvonil alarm,« je dejal Murko, ki je takoj obiskal zdravnika. Po hitri diagnozi so mu svetovali nujno operacijo, saj je kazal znake zastrupitve in bil tik pred sepso.

»Če bi čakal še malo, bi bilo čez dva dni že lahko prepozno. Zdravniki so mi povedali, da sem imel neverjetno srečo,« je iskreno priznal za Lady.

Po operaciji in začetku okrevanja Murko danes z večjim zavedanjem govori o pomenu zdravja. »Po štiridesetem se res marsikaj spremeni. Zdaj vem, kako zelo prav so imeli tisti, ki so me opozarjali,« je dejal in poudaril, da je odlašanje z obiskom zdravnika lahko usodno. »Jaz sem ob zatipani bulici odlašal – in bil tik pred sepso. Lahko bi bilo usodno.«