Damjan Murko prvič pokazal, v kakšnem stanovanju živi (FOTO)

Družina živi v dupleks stanovanju v štirinadstropnem bloku. FOTO: Zaslonski Posnetek

Kuha le žena Maja. FOTO: Zaslonski posnetek

Damjan pravi, da je estet in da v njunem stanovanju velja pravilo, manj kot je, več je. FOTO: Zaslonski posnetek

FOTO: Zaslonski posnetek



Ni za gospodinjska opravila

Pohištva ne zna sam sestaviti. FOTO: Zaslonski posnetek

Slovenski samopromotor in pevec, znan tudi kot štajerski slavček, je prvič v življenju za javnost odprl vrata svojega doma. V oddaji Dom in vrt na Pop TV je razkazal domače okolje svojega družinskega stanovanja, v katerem prebiva s soprogo in njunim osemletnim sinom.Voditelj oddaje je ocenil, da gre za tipično slovensko stanovanje, kjer prihajajo do izraza tople barve, a ni bilo od nekdaj tako. Damjan je razkril, da so nekoč v tem stanovanju prevladovale močne barve, kot so rdeča, modra, zelena, zdaj pa se je družina odločila za nevtralnejše barve. Kljub temu, da Murka poznamo predvsem po pretiravanju in kičastih oblačilih, pa pravi, da je doma povsem drugačen in da za njegov doma velja: »Manj kot je, več je«.Družina Murko živi v funkcionalno urejenem dupleks stanovanju v štirinadstropnem bloku v Mestu pri Dravi. Pevec je nad nadstropnim stanovanjem navdušen. Kot pravi je njegova prednost predvsem ta, da se lahko z ženo umakneta vsak v svoj predel stanovanja, ko imata hudo uro.Damjan najraje čas preživi v spalnici in kopalnici, njegov najljubši predmet v stanovanju pa so dišeče svečke, ki ga pomirjajo.Voditelju oddajeje pevec še zaupal, da ima njegova soprogarada rože, zato ji je kupil kaktus, in da sam v stanovanju ne zna ničesar postoriti, zato so mu omare, mizo in sedežno garnituro prišli sestaviti kar oče in tast. Spreten ni niti pri za kuhanju, ne pri pospravljanju, zato je žena tista, ki v celoti skrbi za vsa gospodinjska opravila.