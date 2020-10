Damjan Murko odprl srce: Vedno se bom vračal

Prvi oktobrski konec tedna je med znanimi Slovenci očitno prebudil romantične občutke: skakalecje, poslankaje spregovorila o usodnem srečanju, podoben čustveni izliv pa je imel tudi najslavnejši štajerski slavček(35).»Ko sem te prvič zagledal, tam med množico ljudi, kjer je nastala ta prva fotografija pred davnimi 15. leti, si nisem mislil, da bova šla skupaj skozi življenje,« je zapis ob fotografiji, na kateri okoli pasu objema svojo ženo. Čestital ji je za rojstni dan in se ji zahvalil, da je vedno ob njem, da ga podpira in mu nudi varno zavetje toplega objema, ko je najbolj hudo. »Hvala, ker si moja žena, ker mi dovoljuješ biti to kar sem in me ljubiš takšnega kot sem. Naj te vodijo lepe sanje in saj veš, ne zapiraj vrat srca, ker se bom zmeraj vračal,« ji je obljubil.Damjan in Maja sta se poročila leta 2008, pred osmimi leti pa se jima je rodil sin. Tudi svojemu edincu je Murko pred dnevi posvetil zapis: »Dragi Tiar, dolgo sva prosila za to, dana nama je najlepša vloga v življenju, biti starša. Le delček življenja je za tabo, le delček sanj za novo zmago, le delček življenja za teboj, ta del ostal bo vedno tvoj! Sanje naj te nosijo v svet, čuvaj cvetja lep planet, naj sreča te vodi po pravi poti, da nikdar ne boš v zmoti.«