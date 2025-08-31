PRVIČ S SINOM

Damjan Murko na koncertu storil nekaj, česar ni še nikoli (VIDEO)

Publika je dobesedno podivjala.
Fotografija: Damjan Murko. FOTO: Marko Feist
Damjan Murko. FOTO: Marko Feist

N. B.
31.08.2025 ob 13:20
N. B.
31.08.2025 ob 13:20

Damjan Murko je tudi tokrat poskrbel, da je njegov koncert postal prava mala senzacija. Minulo soboto je naredil nekaj, česar do zdaj ni še nikoli – na odru se mu je pridružil njegov sin Tiar! Skupaj sta odpela uspešnico Mrcina, kar pa je publiko enostavno navdušilo.

Ob videu, ki ga je delil na Instagramu, je Murko zapisal: »Moja kri, moja pesem, moj oder. Včeraj PRVIČ s sinom na odru.«

Očitno jabolko ne pade daleč od drevesa –  morda pa bo tudi mlajši Murko kmalu stopil po očetovih stopinjah.

