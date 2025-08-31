Damjan Murko na koncertu storil nekaj, česar ni še nikoli (VIDEO)
Damjan Murko je tudi tokrat poskrbel, da je njegov koncert postal prava mala senzacija. Minulo soboto je naredil nekaj, česar do zdaj ni še nikoli – na odru se mu je pridružil njegov sin Tiar! Skupaj sta odpela uspešnico Mrcina, kar pa je publiko enostavno navdušilo.
Ob videu, ki ga je delil na Instagramu, je Murko zapisal: »Moja kri, moja pesem, moj oder. Včeraj PRVIČ s sinom na odru.«
Očitno jabolko ne pade daleč od drevesa – morda pa bo tudi mlajši Murko kmalu stopil po očetovih stopinjah.
