Damjan Murko iskreno: Nočem biti klovn med klovni

je Damjan Murko. Murko pač, kot lahko rečemo kratko, a jedrnato. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih obrazov nasploh, ne samo estradnih. In nedvomno najbolj razvpiti. Težko bi našli koga, ki je špičil in ušpičil že takšne in toliko kot ravno on. Nič kaj dosti si ne beli glave s tem, kdo ga mara in kdo ne. Živi namreč od obojih. Zdi se, da o njem vemo že vse. Pa je res tako?Iz medijev in z estrade vas poznamo, kakršnega vas poznamo. Kakšen je Damjan Murko zasebno? Ločujete ti dve podobi? Sta različni? Je težko izpreči in biti enkrat tak, drugič drugačen Murko?Dobro se zavedam tega vzporednega sveta, vse je del igre, dobro premišljene strategije. Ne bom rekel, da medije in publiko vsa ta leta vlečem za nos, z gotovostjo pa lahko rečem, da so bile vse moje poteze, ki sem jih v karieri delal, skrbno načrtovane in premišljene. Menim, da je talent le 30 odstotkov uspeha, vse drugo pa intelekt. Strogo ločujem zasebnega Murka od tega na odru ter v javnosti. Dejansko se prvič v karieri tako zelo iskreno pogovarjam z medijem. Ni težko biti Damjan Murko in konec meseca se izplača.Večina ljudi nerada govori o sebi. Vi ste drugačni. Bi izpostavili svojo najboljšo in najšibkejšo lastnost?Discipliniran, točen, profesionalen ... Najslabše lastnosti raje ne, saj bi potem vsi vedeli za mojo šibkost, tega pa nočem. Lahko rečem, da sem zelo siten, želim, da je vse stoodstotno, česar se pa zmeraj z ljudmi, ki me obkrožajo, ne da. Sam sebi zaupam najbolj. Moja ekipa z desno rokoskrbi, da se moja sitnost pojavi čim bolj poredko, haha.Je kakšna lastnost, ki bi se je želeli znebiti, in kakšna, ki bi si jo želeli imeti?Morda ravno to, da bi se zavedal, da se je tudi v poslu človeško motiti ter da ljudem ne bi vedno znova dajal nove priložnosti. Sem pa nehal poskušati ugajati vsem, ker s tem omejuješ samo sebe.Samooklicali ste se za slavčka. Najprej štajerskega, nato še slovenskega. Je po vaše kakšen vzdevek, ki so vam ga dali in bi se strinjali z njim? Kaj bi rekli, da je najbolj zgrešeno mnenje, ki ga imajo ljudje o vas?Njihovo mnenje je točno takšno, kot sam želim, da je. Nikogar ne pustim ravnodušnega in živim v zavesti vsakega Slovenca. Sem unikat, ki ga Slovenija še nima, in dvomim, da ga bo kdaj imela. Imam talent dostopati do ljudi prek medijev in v tem sem najboljši. Publika mi verjame, in to je zelo pomemben faktor.Je kakšna stvar, ki je ne vemo o vas, pa bi nas močno presenetila?O, seveda. Veliko stvari še ne veste o meni in naj tako tudi ostane. Do kdaj drugič, haha.Glede na to, da se poznava že več let, med drugim o vas vem, da zbirate šale o sebi. Vic o sebi iz rokava stresete tudi sami mimogrede in se na svoj račun nasmejete. Je vicev o vas veliko?Kot je nekoč rekel naš predsednik, bolje da se šalimo, kot pa žalimo. Na svojih nastopih redno stresam šale o sebi. Nikoli nisem žaljiv do drugih, zmeraj nastop zapakiram tako, da se ljudje smejijo meni. To je bistvo vsega. Včasih so se smejali, in nisem imel od tega nič, danes pa za to fino plačajo. In se smejim jaz. Tukaj bi morda še dodal, da dokler gre za šalo, se ji tudi sam rad nasmejim, ko pa ta preraste v žalitev, pa se iz prijaznega slavčka prelevim v jeznega jastreba. Ja, vicev o meni pa je veliko. Ne vem, ali vse sploh poznam, haha!Kaj bi rekli, da je uspeh vašega fenomena? Zaradi česa ste še vedno zanimivi tako tistim, ki vas marajo, kot še bolj tistim, ki vas ne?Karizma naredi svoje, pa čim manj tako iskrenih intervjujev, kot je ta. Haha. Ni zmeraj dobro, da ljudem svojo dušo nosiš na dlani, da se preveč odpiraš in to te dela še zmeraj skrivnostnega in zanimivega. Veliko je primerov, ki se želijo izpostaviti, kot sem se sam, vendar je toliko dejavnikov potrebnih, da obstaneš na vrhu, da bi se lahko dva dni pogovarjala, pa še ne bi končala pogovora. Si pravi ali nisi. Niso vsi konji dobri za dirko.Obstaja pri vašem delu in pojavljanju kakšna stvar, ki je ne bi nikoli naredili? Meja, ki je ne bi prestopili? In ali je kakšna meja, ki je ne glede na vse ne dovolite prestopiti drugim?Moram priznati, da sem na začetku kariere naredil mnogo več, kot bi danes. Nikoli se nisem slikal popolnoma gol, nikoli nisem sodeloval v resničnostnih šovih, nikoli nisem šel prek trupel do uspeha. Meje so v mojem primeru, vsaj kar se posla tiče, jasno začrtane, in če jih kdo želi premakniti, takoj končam pogovor.Ko stopite z odra ali ko niste v medijih, morate ne glede na prepoznavnost kot vsi drugi Slovenci živeti v državi in v razmerah, kakršne so. Spremljate politiko, dogajanje? Kaj se godi doma in po svetu? Kakšna so vaša stališča in mnenja o tem?Mislim, da nisem poklican za to, da bi komentiral politično sceno, seveda pa imam svoje mnenje o vsem, kar se dogaja. Svet je v globalni krizi in sami smo žal premajhni, da bi lahko kar koli spremenili. Novice so bolj ko ne negativne, tako da sem jih v nekem trenutku nehal spremljati, ker me nervirajo. Vedno pa vsak dela po svoji vesti, in prav je, da vsak dobi kar da. Da vsak plača za svoje grehe in da se bumerang zmeraj vrača.Na enih izmed prejšnjih volitev ste se podali tudi v politiko. Mnogi so se norčevali, misleč, da si delate le reklamo. Pa vendar, ni bilo čisto tako, mar ne?Kot sem že rekel, je vsaka moja poteza skrbno načrtovana in premišljena. Ta medijski eksperiment, kot bi lahko poimenoval to potezo, se je dejansko izkazal v moj prid, kako zelo mi ljudje zaupajo, saj sem zbral potrebnih 5000 podpisov za boj v predsedniški tekmi. Moji cilji so mnogo višji kot za štiri leta zasesti stolček predsednika. V poplavi vseh klovnov, ki so takrat kandidirali, nisem želel biti še eden izmed njih. Moja pot je drugačna in svetla.Navado imate pogosto reči, da se vas ne dotakne, kaj o vas govorijo. Da se vas bo, kadar ne bodo več. Tudi slaba reklama je reklama. A ko ste zaradi kandidature za volitve začeli dobivati grožnje, ste odstopili.Odstopil sem zaradi popolnoma drugih stvari. Grožnje, povezane s kandidaturo, sem vzel bolj za šalo, ali lahko bi rekel potezo nasprotne strani za njihovo lastno promocijo. Vsak se trudi izstopati, in to je nenehni boj za obstanek. Obstanejo pa samo pravi in najmočnejši. Da me nikoli ni nič prizadelo, bi lagal. Samo idiota nič ne prizadene. A vendar sem se zmeraj kot feniks iz pepela dvignil in branil svoje mesto, ki mi je bilo dano in danes vem, da mi ga nihče ne more vzeti ali me izriniti.Pravijo, da ste obsedeni s pojavljanjem v medijih, in to z najbolj bizarnimi stvarmi, da vam v tem na slovenski estradi ni para. Po drugi strani je čutiti, da se od tega umikate in da na provokacije ne nasedate več. Ste oče, vaš sin je že šolar. Vas kdaj skrbi, kako mu je zaradi vaše javne podobe, početja? Da bo imel zaradi tega težave?Sem eden redkih, ki priznajo, da za svoj obstoj potrebuje medije. Tukaj bi poudaril, da sem zanje zanimiv le jaz, da me želijo izpostaviti v vseh večjih medijih in prav gotovo vseh ne sprejmem več. Rdeča nit Murka mora ostati koledar, provokativna besedila, provokacija, vendar v drugačni obliki kot pred leti. Temu botruje tudi to, da gre letos moj sin že v tretji razred in na srečo ni nobenih problemov, ker je otrok javne osebe. Z ženo se veliko pogovarjata tudi o mojem delu, vse mu je jasno in je izjemno bister deček, ki ve, kdaj in predvsem zakaj njegov oče počne v poslu to, kar počne. Je ponosen name in moje delo nima nikakršne zveze z njegovim življenjem.Glasba ni vaše edino področje. S čim se še ukvarjate?Moje podjetje se v prvi vrsti ukvarja z glasbeno dejavnostjo, kar pomeni, da živim od nastopov. So pa seveda še določeni izleti, kot je organizacija porok, prodaja mojih izdelkov, koledarjev, parfumov, knjige, cedejev, skodelic. Vendar imajo prednost nastopi in koncerti.Bi lahko navedli najboljšo poslovno potezo? Ta obstaja?Najboljša poteza je ta, da sem! Da obstajam, da sem zgradil lik Murko. Da sem stopil iz povprečja in iz nič naredil kariero, za katero si niti sam nisem znal predstavljati, v kakšne razsežnosti bo šla. Zdaj sem tukaj, kjer sem si zmeraj želel biti, in prvi na svojem področju. Stojim na okopu in svoj položaj trdno držim v rokah. Vse mi je jasno in dobro vem, kaj in zakaj to počnem.Je kakšen škandal, ki bi mu lahko rekli najhujši?Ne vem, morda to, da sem se poročil. O tem dogodku pred dvanajstimi leti pravzaprav ni bilo medija, ki ne bi poročal. Spomnim se, koliko je bilo dvomljivcev, zlobnih jezikov. A to spada zraven, je del posla. Danes na to gledam neobremenjeno in vem, da sem iz vsake zgodbe potegnil zase najboljše. Sicer me ne bi bilo več tukaj.Kolikor vem, nobene stvari ne dojemate kot grozne, vsaj doslej je še niste.Težko bi rekel, da dojemam kakšno stvar kot grozno. Vse se je zgodilo z nekim razlogom. Ko zdaj gledam na določeno stvar za nazaj, neobremenjeno, vem, da se je to preprosto moralo zgoditi, da sem še boljši, da se še bolj cenim in sem močnejši.Del življenja je tudi obžalovanje česa. Tudi pri vas?Ničesar ne obžalujem. Vsaka moja poteza se je izkazala za dobro. Seveda sem delal tudi napake, a sem se ogromno naučil. Velikokrat sem oprostil, se znal opravičiti, poslušati in spoprijeti s strahovi pred neumnostjo in omejenostjo sočloveka. S tem sem se naučil živeti.Estrade še zdaleč niste naveličani, pa vendarle. Kaj bi še počeli?Veliko je stvari, ki jih imam še v rokavu in jih bom ob pravem trenutku pokazal publiki. Morda bi se kdaj v bodoče rad preizkusil tudi na gledaliških deskah. Sam zase pravim, da sem boljši igralec kot pevec, haha. Če bi bila ponudba prava in bi se v vlogi videl, zakaj pa ne?Imate kakšne neizpolnjene želje na estradi?Kam pa naj še grem? V našem prostoru sem dosegel veliko. Vse, o čemer lahko mnogi samo sanjajo. Postal sem obraz in ogledalo veliko ljudi, nekateri na meni zdravijo svoje komplekse. Lahko bi rekel, da sem neke vrste zdravilec, živim od tistih, ki me ne marajo, in kam naprej, se vprašam. Imam hite, ki dosegajo večmilijonske oglede, svojo publiko, razprodane koncerte, kaj bi si lahko še želel? Dokazal sem, iz kakšnega testa sem. Publika je že zdavnaj naredila selekcijo. No, morda bi bila edina še neizpolnjena želja napolniti Stožice, haha!Kakšen avto prevaža slovenskega slavčka? Bi želeli kakšnega drugega?Povsem zadovoljen sem. Nimam izpita, tako da me kar žena prevaža.Ste verni? Verjamete v boga, recimo na estradi?Na estradi ga ni. Oziroma je bog Murko, ha-ha-ha!