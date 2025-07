Slovenski kriptomilijonar opažen na Hvaru, razkrito, koga ljubi

Po poročanju revije Lady so slovenskega kriptomilijonarja, investitorja in podjetnika Damiana Merlaka prejšnji teden opazili na sončnem otoku Hvaru, in to v malce drugačni vlogi, kot smo ga bili zadnja poletja vajeni.

39-letnega milijonarja, ki je obogatel z eno največjih borz s kriptovalutami na svetu, je po uspehih v kriptosvetu, tehnologiji in zeleni energiji zdaj navdušila nežna, sproščena in nasmejana Tina Rakuš, podjetnica in soustanoviteljica lokala Tink Superfood v Ljubljani.

Kot gost na razkošni jahti, kamor je za dober tedni dni prišel na povabilo prijatelja in poslovnega partnerja Romana Bernarda in njegove žene Zorke, ki so skupaj z Boštjanom Bandljem ustanovili NGEN, izjemno uspešno podjetje na področju zelene energije, je bil Merlak v družbi Rakuševe videti srečen, nasmejan in dobro počitniško razpoložen.