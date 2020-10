Dala jih je v prvi plan: prepoznate oprsje znane Slovenke?

Pia Filipčič je zadnje čase blondinka. FOTO: Facebook, Pia Filipčič

Če jih imaš, jih pokaži, si verjetno misli marsikatera zvezdnica. Govorimo seveda o oprsju, pa najsibo naravno ali pa delo lepotnih kirurgov.Pred petimi leti je tedaj 22-letna Primorkaslavila v šovu Big Brother in dobila glavno nagrado 50 tisoč evrov. Napovedala je, da bo del nagrade porabila za operacijo spremembe spola, pomagala družini in si privoščila tudi kako potovanje . Operacija za spremembo spola še ni prišla na vrsto, je pa Pia povečala svoje oprsje in ga pogosto postavi na ogled.Pia, ki se je, se poskuša zadnje čase uveljaviti kot spletna vplivnica. Po zgledu razvpite Korošicena spletni platformi Only fans, ki ponuja erotične vsebine, deluje pod imenom Miss Pia. Pred leti je šokirala, ko je objavila posnetek, na katerem je brala zlobna sporočila, ki jih je prejemala. Manjkalo ni vprašanj o oralnem zadovoljevanju in fotografij penisov neznancev V preteklosti je spregovorila tudi o tem, kako je njen tedanji fant. Dejala je, davečino fantov navidezno moti, da ima penis, ampak le na začetku.