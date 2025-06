Da se vam vsaj malo »odpelje«! Ste videli, kaj je mariborski nadškof dobil za rojstni dan? (FOTO)

Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v teh dneh dopolnil 70 let, Kot se spodobi za tak jubilej, so mu sodelavci pripravili posebno presenečenje. Tako je od njih dobil zelo praktično darilo, in sicer novo kolo.

Da se vam vsaj malo »odpelje«

Ob tem so mu sodelavci Mariborske nadškofije sporočili:

»Da se Vam – po vseh sejah, vizitacijah, birmah, srečanjih in slavjih – vsaj malo »odpelje«. To, seveda, v najbolj pozitivnem smislu! Učite nas, da je za kristjana veselje najbolj resno poslanstvo. In da resnega veselja ni brez sproščenosti, humorja, človeške bližine in preprostosti. Vi to živite – in ravno zato Vam uspeva biti hkrati škof in brat, učitelj in tisti, ki zna najprej pogledati s srcem. Zavedamo se, da ste v »kolesju« naše nadškofije Vi os, mi pa napere (špice) – različno oddaljene od središča.

FOTO: Nadškofija Maribor

Sodelavci, ki smo najbližje, poznamo najvišjo hitrost, tistim bolj oddaljenim pa se vse vrti nekoliko počasneje. A Vi ste os za vse – za bližnje in oddaljene. Naj Vas kolo spominja, da svojo pot vozite z nami vsemi in za nas vse. Želimo Vam še veliko zdravih kilometrov, ravnotežja pri delu in svobode pri odločanju. In če bo kdaj kakšen klanec – nič hudega. Imate prestave … sicer pa se vedno najde kakšen Simon iz Cirene.«

FOTO: Nadškofija Maribor