Čustveni Denis Avdić: Ni nam dovoljeno čutiti strahu pred prihodnostjo

Radijec Denis Avdić, voditelj najbolj poslušanega jutranjega programa v Sloveniji, je razkril, da tradicionalni 28-urni dobrodelni maraton bo, in sicer 22. in 23. decembra v Ljubljani. Ekipi, ki je v eter sporočila veselo novico, se je pridružila predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin, ki je zaupala, kako težko leto je za njo.



»Hvaležen si, da obstajaš, ni bilo preprosto, veliko je bilo stisk. To, kar se nam je dogajalo, je za neko organizacijo nepredstavljivo. Toliko stisk, kot jih doživljamo letos, že dolgo nismo. Pri tej zvezi sem že 67 let, saj je bila moja mama njena začetnica. To leto je bilo najhujše. Bilo je hudo po osamosvojitvi Slovenije, potem leta 2012, ko je začela veljati nova socialna zakonodaja. Letos smo se vrnili v tisti čas in ga še bolj poglobili. Ljudje se obrnejo na nas zaradi položnic, varnosti, stisk, psihosocialne pomoči. Mi se trudimo za vsakega otroka, družino, ki nas najde in zaprosi za pomoč,« je dejala Ogulinova. Da so trenutne razmere res težke, se strinja tudi Denis. »Iz sebe govorim, imam občutek, da nam je dovoljeno čutiti strah pred virusom, ni nam pa dovoljeno čutiti strahu pred prihodnostjo, strahu pred izgubo službe, strahu pred tem, da ne bi mogli poskrbeti za družino, strahu pred tem, ali bomo lahko kaj dali na krožnik,« je dejal priljubljeni voditelj, ki je za Ogulinovo in poslušalce pripravil še eno presenečenje. Radio 1 je otrokom za lažje šolanje od doma podaril deset novih računalnikov.



»To je kaplja v morje, ampak veliko kapelj si želimo nabrati 22. in 23. decembra, ko bomo imeli dobrodelni maraton. In tudi takrat si želim, da bi nas bilo čim več skupaj. Hvala, ker ste,« je sklenil Denis.