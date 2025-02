Čuki žalujejo, zapustila jih je glasbena legenda

Člani skupine Čuki so se zavili v črnino, Jernej Tozon je namreč izgubil očeta, prijatelja, vzornika. Celotna Slovenija pa enega največjih glasbenikov v naši zgodovini. »Sporočamo vam žalostno vest, da je danes zjutraj umrl Tomaž Tozon.

Bil je član Slovenskega okteta, kvarteta Do, dirigent, skladatelj, originalni pevec Kekčeve pesmi, domoljub ...« so med drugim na družabnem omrežju zapisali Čuki, ki so Tomaževi ženi Zdenki ter Jerneju izrekli iskreno sožalje ter dodali, da za glasbeno legendo žalujejo tudi sami, saj so ga neizmerno spoštovali in imeli radi.