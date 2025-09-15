25 LET KARIERE

Alya praznovala v velikem slogu (FOTO)

Pevka Alya je v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma z razširjeno zasedbo proslavila 25-letnico kariere
Fotografija: Z njo so zapeli tudi Kvatropirci. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET
Z njo so zapeli tudi Kvatropirci. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

A. K.
15.09.2025 ob 07:25
A. K.
15.09.2025 ob 07:25

Ob praznovanju četrt stoletja uspešne glasbene poti so se Alyi na odru pridružili Erosi, Kvatropirci, Martina Švab ter učenci glasbene šole Pop Music Center ter Čuki. Energična pevka je zapela pesmi Fluid, A veš, Ti z Mano znaš, Car, Spet zaljubljena, Dobro jutro, življenje in še veliko drugih uspešnic, ki so jih zanjo napisali številni priznani avtorji – od Jana Plestenjaka do Tomija Megliča.

Tudi radijec Miha Deželak in njegova žena Irena sta bila navdušena nad Alyinim velikim praznovanjem v Cankarjevem domu.
Tudi radijec Miha Deželak in njegova žena Irena sta bila navdušena nad Alyinim velikim praznovanjem v Cankarjevem domu.

Dvorana je pokala po šivih – tako po številu ljudi kot tudi po neizmerno pozitivni energiji, ki se je na ta prijetni večer širila po dvorani. Alya je poskrbela za intimen in veličasten koncert, ki je bil hkrati sprehod skozi njeno glasbeno kariero, z osebno in srčno razlago pa je obiskovalcem prikazala glavne postojanke na njeni razgibani glasbeni poti.

S Čuki je poskrbela za enega bolj energičnih trenutkov večera.
S Čuki je poskrbela za enega bolj energičnih trenutkov večera.

Slišali smo tako njene najbolj energične pesmi kot tudi najbolj prepoznavne balade. Alya je tudi sicer znana po energičnih koncertih in ji zelo veliko pomeni pristen stik z občinstvom, ki je skozi dveurni koncert sodelovalo s pevko ter pelo skupaj z njo. Proti koncu, ko so se ji na odru pridružili Čuki, so obiskovalci stali na nogah, vrhunec je bila izvedba pesmi Dan ljubezni. Po končanem koncertu so jo oboževalci in prijatelji zasuli s šopki cvetja, seveda v rožnati barvi, ki je bila v pevkini dosedanji karieri večkrat njen zaščitni znak.

Koncert je bil sprehod skozi njeno bogato glasbeno kariere.
Koncert je bil sprehod skozi njeno bogato glasbeno kariere.

»Neizmerno sem hvaležna. Hvala vam! Brez vas se vse to ne bi moglo zgoditi,« se jim je zahvalila po koncu enega najbolj čustvenih večerov v karieri.

Veliko ji pomenijo njeni učenci iz glasbene šole Pop Music Center, večkrat je poudarila, da je zelo ponosna na vse mlade pevce.
Veliko ji pomenijo njeni učenci iz glasbene šole Pop Music Center, večkrat je poudarila, da je zelo ponosna na vse mlade pevce.

