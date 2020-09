Čuk spi kot Justin Bieber

Navdušeni hribolazec opaža številne pozitivne učinke. FOTO: FACEBOOK

Pevcu ene najbolj priljubljenih slovenskih skupin Čukite dni marsikdo od tistih, ki ga poznajo, v šali navrže, da je slovenski. Oba namreč spita v komorah, le razlogi, zakaj ju uporabljata, so različni. Medtem ko jo Bieber potrebuje za lajšanje tesnobe ter odvajanje od alkohola in mamil, Jernej svojo uporablja preventivno.»Nad komoro so me navdušili prijatelji, ki se profesionalno ukvarjajo s športom in jo prav tako redno uporabljajo za regeneracijo po napornih treningih ali za pripravo na tekme. Tako smo lahko na primer videlina instagramu, kako spi v hiperbarični komori, ker se pripravlja na sezono. Jaz jo uporabljam od letos, odkar se je začela epidemija korone. Veliko se ukvarjam z različnimi aktivnostmi, prej pa sem bil zelo obremenjen z nastopi in se zdaj regeneriram in pripravljam na novo sezono,« pravi Tozon. Na začetku epidemije jo je uporabljal pogosteje, zdaj pa enkrat na teden. Redno obiskuje sprostitveni center v Šenčurju, kjer uporabljajo hiperbarične komore AHA Hyperbarics. »Zelo varne so in predvsem učinkovite, saj dosegajo visok pritisk, s tem pa pride tudi do pozitivnih učinkov. Sicer pa so AHA hiperbarične komore v več krajih po Sloveniji, številni jo imajo tudi doma,« doda. Odkar odhaja spat v komoro, opaža spremembe. Ima veliko več energije, bolje spi, glava je spočita, sproščen je in prenovljen.»Opažam, da v tem času nisem zbolel ali imel kakršnih koli težav. Veliko mi pomeni, da imam manj bolečin v rami, ki so značilne za glasbenike kitariste. Manj sem zadihan, ko grem v hribe, pa tudi mišice me manj bolijo po športnih aktivnostih,« doda. Pove še, da ga je uporaba komore pozitivno presenetila, saj se mu ni bilo treba navajati nanjo. »Gre zgolj za to, da izenačuješ pritisk na začetku tretmaja, tako kot bi šel recimo na letalo. Preoblečeš se v posebna oblačila, potem te vodi hiperbarični operater. Ta je prisoten ves čas, ko ležiš in vdihuješ stoodstotni kisik pod tlakom. Temu pravijo tudi potapljanje na prostem, ker te spustijo do 10 metrov pod vodo. Tega sploh ne čutiš. Obenem ležiš na mehki vzmetnici z zelo prijetno blazino. Meni sploh ni nič težko, ker takoj zaspim,« pravi Jernej. Doda, da hiperbarični tretma ni namenjen zgolj sproščanju in športnikom.»Obstajajo številne medicinske študije, ki dokazujejo pozitivne učinke pri zdravljenju avtizma, diabetičnega stopala, možganske kapi in tako naprej. V zadnjem času je zadeva vse bolj uporabna, saj jo v nekaterih bolnišnicah uporabljajo tudi pri zdravljenju obolelih s covidom-19,« še pojasni navdušeni čuk.